Après plusieurs reports, la version Switch 2 de Lollipop Chainsaw RePOP arrivera finalement le 28 mai

Juliet promet d’arrêter de nous poser un lapin

Dragami Games aura bien eu du mal à concevoir le portage Switch 2 de Lollipop Chainsaw RePOP, même si le titre tournait déjà sur la première Switch. Après avoir enchaîné les reports, dont un annoncé il y a seulement deux petits jours (alors que le portage était prévu pour le 26 mars), cette version a maintenant une date de sortie précise dans le calendrier, à savoir le 28 mai prochain. Ce qui veut dire qu’il aura fallu presque 7 mois supplémentaires à l’équipe pour trouver comment faire tourner convenablement le jeu sur la dernière console de Nintendo, rien que ça.

Cette version permettra de faire tourner le jeu en 60 images par seconde, et une mise à niveau de 9,99 € sera proposée aux utilisateurs Switch. De nouveaux costumes sont également prévus sur toutes les plateformes, dont un premier « Die Hard Patriot » arrivera début mars sur PC, PlayStation et Xbox (sur Switch, il faudra attendre lla sortie de la version Switch 2).

Lollipop Chainsaw RePOP est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.