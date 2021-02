Dans Valheim, l’un des éléments les plus importants sera aussi la progression de votre personnage. Effectivement, votre héros pourra développer et améliorer de nombreuses compétences au fil du jeu, et nous allons vous expliquer comment les faire monter en niveau rapidement.

Comment gagner rapidement en niveau ?

Avant toute chose, il faut savoir que plus vous avancerez dans Valheim, et plus vous allez développer de nouvelles compétences en réalisant de nombreuses actions – couper du bois, attaquer au corps à corps, nager etc… Car au tout début de votre aventure, vous n’aurez à disposition que deux petites compétences uniquement.

Du coup, pour améliorer ces diverses compétences que vous allez acquérir au fil de l’aventure, il n’y a pas 36 solutions. Que ce soit pour sauter, courir pour améliorer votre barre d’endurance, bloquer les attaques, attaquer à la hache ou encore couper du bois, vous devrez réaliser naturellement ces actions. A partir de là, vous gagnerez de l’expérience dans chacun de ces domaines et monterez accessoirement en niveau sur ceux-ci de manière purement automatique.

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire pour améliorer votre personnage, et il faudra logiquement faire du farm pour ce faire afin de le rendre plus solide et efficace. Notez par ailleurs que vous pouvez éventuellement utiliser le pouvoir du premier boss nommé Eikthyr, qui vous donne la possibilité de courir et sauter plus longtemps. Cela vous permettra d’améliorer plus rapidement vos compétences sauter et courir.