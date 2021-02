Peut-on jouer à Valheim en solo ? Et sans connexion internet ?

Disponible depuis début février, Valheim est un jeu principalement axé multijoueur. Dans un univers hostile et emprunté à la culture nordique, les joueurs doivent trouver des ressources et survivre. Un postulat qui fait grandement penser à Rust. Mais est-il possible de jouer en solo ? Le multijoueur est-il obligatoire ?

Peut-on jouer en solo à Valheim ?

Après tout, sur un titre résolument présenté comme coopératif, on peut se demander si l’on peut jouer en solitaire. Nombreux sont les jeux multijoueurs à succès qui ne sont jouables qu’à plusieurs, et dont les joueurs solo ne peuvent pas profiter. Mais ici c’est différent, Valheim est tout à fait jouable en solo.

Bien que présenté comme une expérience coopérative jouable en groupe jusqu’à dix joueurs, Valheim peut être fait seul. Vous êtes totalement libre de vous lancer dans l’aventure sans personne si vous préférez jouer en solo. Mieux encore, le plaisir de jeu n’en est pas trop impacté puisque l’on prend goût à s’aventurer tout seul.

Evidemment, vous vous en doutez, se retrouver avec un ou deux proches est toujours plus agréable : on peut construire des colonies vikings, explorer le monde à plusieurs, venir à bout de monstres coriaces en groupe. Mais pourtant, Valheim est très agréable en solo, rassurez-vous. On notera juste des sessions de farm un peu moins plaisantes.

Valheim a-t-il besoin d’une connexion internet ?

Autre question intimement lié, peut-on jouer hors ligne ? Est-ce que la connexion internet est obligatoire si l’on joue en solo ? Non, du tout, vous pouvez tout à fait jouer hors ligne si vous le souhaitez. Une nouvelle qui rassure les joueurs solitaires. La progression est gardée en local lorsque vous n’êtes pas connectés pour le Steam Cloud.

A noter que le titre fonctionne avec un système de Opt-in / Opt-Out. C’est-à-dire que c’est à vous de choisir si vous souhaitez rejoindre un monde avec vos amis et donc, vous décidez quand vous basculer en ligne / hors ligne. Les serveurs disposent de plusieurs options et il est également possible de jouer sur des serveurs privés.

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous propose un guide complet de Valheim où de nombreux guides seront régulièrement ajoutés.