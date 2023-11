Unity s’apprêterait lui aussi à licencier massivement suite à la controverse autour de son nouveau modèle économique

Le couperet tombe

C’est du moins ce que l’on devine via le nouveau bilan financier du groupe, rapporté par The Verge, qui indique que le groupe va « probablement » devoir licencier massivement dans le cadre d’une restructuration qui aura pour but d’économiser pas mal d’argent. L’entreprise derrière le moteur à succès indique réviser son catalogue de produits en se focalisant maintenant sur ceux qui marchent le plus, ce qui va entraîner une baisse d’effectifs dans les secteurs qui seront le plus laissés à l’abandon.

Ces changements devraient être opérés dans le courant du dernier trimestre de l’année, ce qui veut dire que des employés vont perdre leur emploi d’ici peu. Impossible ici de ne pas faire le lien avec la récente polémique autour du groupe, qui a forcé son PDG John Riccitiello à démissionner. Les revenus récents du groupe sont en deçà des attentes, ce qui explique le besoin d’économie.

On souhaite bon courage aux personnes impactées par cette future vague de licenciements, qui aurait sans doute pu être évitée.