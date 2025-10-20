Une panne mondiale des serveurs d’Amazon a empêché d’accéder à Fortnite, Roblox, et d’autres services

Le rétablissement est en cours

Si vous avez du mal à vous connecter à Fortnite aujourd’hui, ne paniquez pas, vous n’êtes pas seuls. Cette panne des serveurs Amazon cause un dysfonctionnement mondial sur des tas d’application, et le jeu d’Epic Games en fait partie, ainsi que Roblox. Le service de maintenance du Battle Royale a prévenu les utilisateurs du dysfonctionnement :

« Une panne affectant plusieurs services Internet impacte également les connexions à Fortnite. Nous enquêtons actuellement sur la situation et vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d’informations. »

Autant dire que cela touche un sacré paquet de monde étant donné l’immense communauté de ces deux jeux. Une panne à l’origine inconnue, mais qui posera forcément des questions sur la fragilité de ce type de service, dépendant d’infrastructures cloud qui peuvent cesser d’exister du jour au lendemain.

Heureusement, le problème est en train de se régler. Au moment où l’on écrit ces lignes, Amazon dit avoir remis en ligne la plupart des sites et services concernés, avec quelques complications qui peuvent subsister pendant quelques heures. Ne vous étonnez donc pas de rencontrer certains problèmes de connexion aujourd’hui si vous souhaitez faire un petit top 1.