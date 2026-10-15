Une démo de Monster Hunter Wilds sur Switch 2 vous laissera bientôt jouer au prologue de cet épisode

Partez à la chasse dès la semaine prochaine

Cette démo de Monster Hunter Wilds 2 sur Switch 2 sera un bon moyen de jauger la qualité du portage, afin de voir si des problèmes techniques gênent la jouabilité ou non. Puisqu’elle sera disponible dès le 19 octobre prochain, cela laissera aussi du temps à Capcom d’affiner son travail d’ici la sortie du portage, en fonction des retours de la communauté. C’est aussi à cette date que les précommandes vont démarrer.

Dans cette démo, vous découvrirez le tout début du jeu, en créant votre propre personnage pour aller partir à la chasse de vos premières grosses bestioles. Vous pourrez ensuite transférer votre sauvegarde dans le jeu final pour reprendre votre partie le moment venu. De plus, cette démo supporte le jeu en multijoueur local, contrairement au multijoueur en ligne qui ne sera malheureusement pas accessible ici.

Pour rappel, cette version Switch 2 de Monster Hunter Wilds sera disponible dès le 4 décembre prochain. En 2027, à une date encore non annoncée, le jeu aura aussi droit à sa première extension majeure connue sous le nom d’« Ascendance ».