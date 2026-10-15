Une démo de Monster Hunter Wilds sur Switch 2 vous laissera bientôt jouer au prologue de cet épisode

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Puisque Monster Hunter Wilds a souvent été pointé du doigt pour ses problèmes techniques, surtout sur PC où le jeu de Capcom fait l’objet de fréquentes remarques, il est naturel d’être inquiet à propos de la qualité du portage du jeu sur Switch 2. Si vous pouvez attendre les tests pour avoir la certitude que le jeu tourne bien sur la console de Nintendo, vous pourrez aussi vous faire votre propre avis gratuitement via une démo.

Monster Hunter Wilds // Source : Capcom

Partez à la chasse dès la semaine prochaine

Cette démo de Monster Hunter Wilds 2 sur Switch 2 sera un bon moyen de jauger la qualité du portage, afin de voir si des problèmes techniques gênent la jouabilité ou non. Puisqu’elle sera disponible dès le 19 octobre prochain, cela laissera aussi du temps à Capcom d’affiner son travail d’ici la sortie du portage, en fonction des retours de la communauté. C’est aussi à cette date que les précommandes vont démarrer.

Dans cette démo, vous découvrirez le tout début du jeu, en créant votre propre personnage pour aller partir à la chasse de vos premières grosses bestioles. Vous pourrez ensuite transférer votre sauvegarde dans le jeu final pour reprendre votre partie le moment venu. De plus, cette démo supporte le jeu en multijoueur local, contrairement au multijoueur en ligne qui ne sera malheureusement pas accessible ici.

Pour rappel, cette version Switch 2 de Monster Hunter Wilds sera disponible dès le 4 décembre prochain. En 2027, à une date encore non annoncée, le jeu aura aussi droit à sa première extension majeure connue sous le nom d’« Ascendance ».

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Jaquette de Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
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Date de sortie : 28/02/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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