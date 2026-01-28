Une démo de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake est en chemin, tout comme un crossover avec Silent Hill f

Un costume à récupérer en plus dans les deux jeux

Avant de passer à la caisse, vous pourrez vous faire une première idée sur ce que vaut Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake. Une semaine avant la sortie du jeu, soit le 5 mars prochain, une démo sera proposée sur toutes les plateformes. Son contenu reste encore mystérieux à ce jour, mais puisque l’éditeur indique que votre sauvegarde pourra ensuite être transférée vers le jeu final, on peut imaginer que l’on pourra ici découvrir l’introduction de cet épisode. Une nouvelle vidéo faisant le point sur tout ce que le jeu aura à offrir vient d’être diffusée par Koei Tecmo et Team Ninja.

De plus, un crossover avec Silent Hill f est dans les cartons. Puisque les deux jeux partagent quelques points communs, notamment du côté de leurs protagonistes, la collaboration coule de source, et un DLC gratuit sous la forme d’un costume sera proposé pour chacun des deux jeux à une date ultérieure.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake sera disponible dès le 12 mars sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et même Nintendo Switch 2.