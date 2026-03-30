Test Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake – Une exposition qui manque de lumière

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Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
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ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 12/03/2026

  • Une ambiance très réussie
  • La narration est un vrai point fort
  • Sound design particulièrement efficace
  • Un petit village, mais un village dense et immersif
  • Un vrai manque de finitions d'un point de vue technique
  • Des boss sac à PV, ce qui rend les combats encore plus frustrants
  • De lourdeurs et une rigidité difficilement appréciables aujourd'hui
7.5

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake brille par sa narration et son ambiance. Son gameplay lui permet également d’être une bonne, voire très bonne alternative aux pontes du genre. On est sous pression à chaque instant, on veut découvrir toutes les histoires et le passé du village perdu de Minakami et on profite d’une vraie scénographie horrifique. Il a donc sa place dans les étagères des adeptes des productions horrifiques, mais il faut avoir conscience de ses limites. On a le sentiment que la fin de la production est arrivée trop vite, ce qui s’est traduit par de très rapides patchs correctifs rééquilibrant la résistance des ennemis ou permettant de désactiver ce grain disgracieux. Les toussotements du framerate sur un jeu relativement restreint sont d’autant moins compréhensibles qu’il tourne à 30 fps. Enfin, les lourdeurs des déplacements et du combat à la caméra Obscura, héritées du jeu original, finissent par dresser le portrait d’un jeu qui fait daté tout en restant très intéressant. On recommande globalement, du moins aux personnes se sentant capables de passer outre les soucis de finition et un gameplay quelque peu sclérosé. À quand un vrai nouvel épisode ?

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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