Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (Project Zero 2) annonce sa sortie au 12 mars 2026

Mio règle la mire pour l’an prochain

On ne sait toujours pas trop pourquoi le nom du titre se base sur la version américaine et non Project Zero, mais toujours est-il que Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake prépare doucement son retour sur PC et consoles dernière génération. Un comeback qui distille cette fois un mélange de story et gameplay trailer, histoire de faire monter la sauce en plus de l’annonce d’une date.

La vidéo nous montre alors quelques images des jumelles Mio et Mayu Amakura, aux prises avec les différentes menaces surnaturelles qu’elles pourront repousser grâce à la Camera Obscura, ce fameux appareil photo capable d’exorciser.

Rappelons qu’il y a déjà eu un remake de cet épisode sur Wii mais que cette deuxième refonte sera totale, des graphismes jusqu’au gameplay. La Camera Obscura offrira d’ailleurs une maniabilité plus souple.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake est désormais attendu le 12 mars 2026 sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Switch 2.