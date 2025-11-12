Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (Project Zero 2) annonce sa sortie au 12 mars 2026
Soigner le remake d’un opus apprécié pour remettre sa licence horrifique sur les rails, c’est ce qui a été fait et concluant pour Silent Hill 2 Remake, et c’est ce que compte bien imiter Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake. Et si la saga que l’on appelle aussi Project Zero n’a pas connu une absence aussi longue que celle de Konami, la fibre nostalgique reste une valeur sûre. Annoncé en septembre, le remake de l’opus sorti en 2003 a trouvé sa date de sortie, et il va falloir être un peu patient.
Mio règle la mire pour l’an prochain
On ne sait toujours pas trop pourquoi le nom du titre se base sur la version américaine et non Project Zero, mais toujours est-il que Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake prépare doucement son retour sur PC et consoles dernière génération. Un comeback qui distille cette fois un mélange de story et gameplay trailer, histoire de faire monter la sauce en plus de l’annonce d’une date.
La vidéo nous montre alors quelques images des jumelles Mio et Mayu Amakura, aux prises avec les différentes menaces surnaturelles qu’elles pourront repousser grâce à la Camera Obscura, ce fameux appareil photo capable d’exorciser.
Rappelons qu’il y a déjà eu un remake de cet épisode sur Wii mais que cette deuxième refonte sera totale, des graphismes jusqu’au gameplay. La Camera Obscura offrira d’ailleurs une maniabilité plus souple.
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake est désormais attendu le 12 mars 2026 sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Switch 2.
