Un remake de Trails in the Sky: Second Chapter devrait bien voir le jour
Rédigé par Jordan
En repartant aux origines de la saga Trails in the Sky, Falcom n’allait certainement pas se contenter d’un seul remake. Le studio a en déjà parlé il y a quelques jours en mentionnant de manière appuyée qu’un remake de Trails in the Sky: Second Chapter pourrait être dans les cartons, sans le confirmer de manière officielle. Il attendait sans doute la sortie de Trails in the Sky the 1st Chapter pour cela, puisque celles et ceux qui ont pu poser leurs mains sur le jeu avec un peu d’avance ont pu remarquer qu’un indice plus qu’évident à propos d’un nouveau remake se cachait dans le jeu.
Le doute n’est plus vraiment permis
On ne rentrera pas trop dans les détails ni dans ce qui pourrait être considéré comme un spoiler ici, mais des petits malins ont déjà pu terminer le jeu et se rendre compte qu’une vidéo supplémentaire était présente dans ce Trails in the Sky 1st Chapter, qui fait office de scène post-crédits. On ne vous la montrera pas (car elle montre des choses que vous ne voulez pas forcément voir si vous n’avez jamais fait cet épisode), mais sachez simplement qu’elle sous-entend largement le développement d’un remake pour Trails in the Sky: Second Chapter, ce qui va dans la logique des choses.
Falcom n’a de son côté pas encore effectué d’annonce officielle, d’abord car le premier remake n’est toujours pas sorti officiellement. Lorsque le jeu sera vraiment dans la nature, le studio aura sans doute des choses à dire à ce sujet.
Trails in the Sky 1st Chapter sera disponible dès le 19 septembre sur PC, PS5, Switch et Switch 2.
Date de sortie : 19/09/2025