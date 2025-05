Trails in the Sky 1st Chapter arrivera le 19 septembre sur PC, PS5 et Switch

Trails in the Sky prêt pour une seconde vie

Si l’on en croit le magazine Famitsu, la licence RPG historique de Falcom s’apprête donc à revenir juste avant le dernier trimestre 2025, en s’ouvrant pour la première fois au public français. Rappelons en effet que non seulement le futur lancement de Trails in the Sky 1st Chapter sera mondial, mais nous pourrons en plus hériter d’une traduction française officielle.

Nous (re)découvrirons alors dans quelques mois les aventures de Estelle Bright et son frère adoptif Joshua Bright, prenant place dans la région Liberl du continent Zemuria, eux qui ont pour objectif de devenir des Bracers. Le tout sous une refonte graphique entièrement en 3D d’un titre permettant à la fois du combat au tour par tour et du temps réel (tiens ?).

On découvre également une partie du casting vocal japonais, dont voici la liste :

Cassius Bright (Kenji Hamada)

Professor Alba (Nobuo Tobita)

Aina Holden (Sayumi Suzushiro)

Josette Capua (Anna Nagase)

Nial Burns (Satoshi Tsuruoka)

Dorothy Hyatt (Hikaru Tono)

Trails in the Sky 1st Chapter débarquera donc le 19 septembre sur PC via Steam, PlayStation 5 et Nintendo Switch.