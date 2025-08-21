Trails in the Sky 1st Chapter sort sa démo et prévoit aussi une version Switch 2

Mais toujours pas de version Xbox

Dès aujourd’hui, vous pouvez télécharger la démo de Trails in the Sky 1st Chapter sur PC, PS5 et Switch et découvrir le prologue du jeu en compagnie d’Estelle et de son frangin adoptif Joshua. Puisqu’il s’agit des premiers instants de ce remake, votre sauvegarde pourra ensuite être transférée vers le jeu final.

De plus, Falcom confirme que Trails in the Sky 1st Chapter aura aussi droit à une version Switch 2 native. Celle-ci ne sera pas vendue en format physique, mais seulement dans une version numérique. Elle améliorera la version Switch avec une meilleure résolution et un framerate plus élevé. Si vous possédez la version Switch, vous serez en mesure de l’upgrader vers la version Switch en échange d’un euro symbolique, via un « Upgrade Pack ».

Trails in the Sky 1st Chapter sera disponible dès le 19 septembre prochain dans sa version complète.