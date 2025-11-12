Trails in the Sky 2nd Chapter devrait sortir dans moins d’un an selon Falcom

Un an d’attente maximum suite au premier remake

Et si Falcom n’a encore rien montré de concret à ce sujet en dehors du teaser disponible à la fin de Trails in the Sky the 1st Chapter, le voilà maintenant en train de mentionner l’existence du titre dans son dernier bilan trimestriel.

Gematsu a pu relayer le rapport trimestriel du groupe et y noter la présence de Trails in the Sky 2nd Chapter, qui est donc le remake du deuxième épisode de la saga. Ici, le rapport indique clairement que ce nouveau jeu est attendu avant la fin de l’année fiscale, qui, chez Falcom, va se terminer en septembre 2026. Autrement dit, vous pourrez jouer à Trails in the Sky 2nd Chapter avant cette date, sauf si un report vient bouleverser ces plans. Une sortie en septembre est tout à fait envisageable étant donné que le remake du premier opus est sorti le 19 septembre dernier.

Mais Falcom n’a pas ici préciser sur quelles plateformes le jeu sortirait. On peut au moins parier sur le PC, la PS5 et la Switch 2, restera ensuite à voir si la Switch sera toujours concernée.