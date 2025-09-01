Avant même la sortie de Trails in the Sky the 1st Chapter, Falcom confirme l’envie d’un remake pour le deuxième épisode

Le deuxième épisode devrait avoir droit au même traitement

Aura-t-on droit à un remake de Trails in the Sky: Second Chapter juste après la sortie du remake du premier épisode ? Eh bien, probablement, selon Toshihiro Kondo qui ne cache presque pas les intentions du studio :

« Trails in the Sky the 1st Chapter étant un remake du premier opus, si nous ne proposions pas un remake de Trails in the Sky SC, les gens diraient : “Vous vous moquez de nous.” Nous souhaitons donc à terme réaliser un remake de Trails in the Sky 2nd Chapter. En 2004, nous avons fait attendre les joueurs assez longtemps pour cette suite après la sortie de la version PC de Trails in the Sky. Cette fois, nous voulons éviter un délai aussi long. Quant aux remakes qui viendront après cela, je dirais que cela dépendra de la demande des fans. »

Il explique que la volonté de développer des remakes est née car la saga devient longue et approche de sa fin. Offrir un nouveau point d’entrée commençait à devenir indispensable, et cela a aussi permis aux équipes de souffler un peu entre deux nouveaux épisodes :

« La série Trails est devenue une franchise plutôt destinée aux vétérans, et je ne veux pas que mon équipe s’habitue à se contenter de suites. De plus, l’équipe Trails était un peu fatiguée, alors j’ai pensé qu’il nous fallait une étape pour nous ressourcer. […] Je pense que les deux types de titres – ceux destinés aux nouveaux joueurs et ceux destinés aux fans de longue date de Trails – sont indispensables à la série. Nous approchons d’une période où les méthodes de développement et de vente de jeux ne fonctionneront plus comme par le passé. Il faudra donc procéder par tâtonnements, mais nous ferons de notre mieux. »

De plus, dans cette même interview, Kondo confirme le développement d’une suite pour The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon, le dernier épisode récent en date de la série. Chose qui ne surprendra personne.

Trails in the Sky 1st Chapter sera disponible dès le 19 septembre sur PC, PS5, Switch et Switch 2.