Un nouveau jeu The Boys est annoncé, échappez à Homelander en réalité virtuelle

La série à succès The Boys va se terminer l’année prochaine sur Prime Video avec sa cinquième saison, ce qui veut dire que c’est maintenant le moment parfait pour sortir un jeu basé sur la licence. Sony va s’y essayer via sa branche Sony Pictures Virtual Reality, qui, comme vous l’aurez deviné au nom, est plutôt spécialisée dans la réalité virtuelle.

Jaquette de The Boys: Trigger Warning
The Boys: Trigger Warning
ps5
meta quest
playstation vr 2

