Un nouveau jeu The Boys est annoncé, échappez à Homelander en réalité virtuelle

Infiltrez Vought sans vous faire repérer

C’est avec l’aide du studio brésilien ARVORE (Pixel Ripped 1978) que Sony va donner vie à The Boys: Trigger Warning, un jeu d’infiltration en réalité virtuelle basé sur la série d’Amazon. On précise qu’il s’agit bien d’une adaptation de la série, et non du comics, étant donné que le jeu reprend ici le visage des acteurs du show, dont celui de Karl Urban (Butcher) et Antony Starr (Homelander).

The Boys: Trigger Warning proposera un récit inédit dans lequel vous aiderez les Boys à infiltrer Vought, dans la peau d’un nouveau personnage qui a récemment découvert toute la mascarade autour des super-héros de l’entreprise. Il disposera lui aussi de pouvoirs, mais gare à ne pas croiser Homelander et ses alliés, tant ceux-ci sont bien plus puissants et pourront le détruire d’un coup de regard laser.

Faire de Homelander une menace à esquiver absolument dans un jeu d’infiltration est une belle idée sur le papier, tant le personnage est menaçant, mais la réalisation du titre semble cependant assez datée (notamment les modèles de personnages), alors on peut craindre l’adaptation facile qui vient juste surfer sur le succès du show.

On lui laissera le bénéfice du doute lors de sa sortie en 2026 sur PS VR2 et les casques Meta Quest.