Un jeu Paranormal Activity verra le jour en 2026, voici une première bande-annonce

Une rénovation qui tourne mal

Connu pour son travail sur The Mortuary Assistant, DarkStone Digital a décroché ce contrat pour développer un jeu Paranormal Activity il y a de cela plus d’un an. Il nous montre aujourd’hui le fruit de son travail avec une première vidéo de Paranormal Activity: Threshold, qui reprend évidemment le principe du found-footage des films, en l’associant à une aventure horrifique plus classique lors des phases de gameplay.

On y suivra l’aventure d’un couple en pleine rénovation de sa maison, qui va petit à petit découvrir que son nouvel habitat cache de lourds secrets, avec des marquages étranges au sein des fondations. Et évidemment, ils apprendront qu’ils ne sont sans doute pas les seuls à vivre ici. Plusieurs fins seront possibles, notamment en accomplissant des rituels qui vont modifier votre destin.

Paranormal Activity: Threshold est pour l’instant prévu sur PC via Steam, mais d’autres plateformes devraient être concernées. Il devrait sortir dans le courant de l’année 2026.