Un jeu Paranormal Activity verra le jour en 2026, voici une première bande-annonce
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Ces derniers temps, on a l’impression de voir davantage des jeux d’horreur être adaptés en films, que l’inverse, chose qui était pourtant courante il y a quelques années. DreadXP et DarkStone Digital ont quant à eux décidé de se livrer à l’exercice d’adapter une licence de films en jeu avec celle de Paranormal Activity, film « culte » qui a donné naissance à une série aujourd’hui laissée de côté.
Une rénovation qui tourne mal
Connu pour son travail sur The Mortuary Assistant, DarkStone Digital a décroché ce contrat pour développer un jeu Paranormal Activity il y a de cela plus d’un an. Il nous montre aujourd’hui le fruit de son travail avec une première vidéo de Paranormal Activity: Threshold, qui reprend évidemment le principe du found-footage des films, en l’associant à une aventure horrifique plus classique lors des phases de gameplay.
On y suivra l’aventure d’un couple en pleine rénovation de sa maison, qui va petit à petit découvrir que son nouvel habitat cache de lourds secrets, avec des marquages étranges au sein des fondations. Et évidemment, ils apprendront qu’ils ne sont sans doute pas les seuls à vivre ici. Plusieurs fins seront possibles, notamment en accomplissant des rituels qui vont modifier votre destin.
Paranormal Activity: Threshold est pour l’instant prévu sur PC via Steam, mais d’autres plateformes devraient être concernées. Il devrait sortir dans le courant de l’année 2026.
Cet article peut contenir des liens affiliés