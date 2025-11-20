Game One : La chaine sera définitivement retirée de l’antenne le 31 décembre 2025

Pas de passage à 2026 pour la chaîne

C’est durant l’émission phare de la chaîne, Team G1, que le présentateur Julien Tellouck a annoncé la nouvelle au public de Game One. La chaîne sera donc retirée de l’antenne le 31 décembre 2025, avec une toute dernière émission Team G1 programmée pour le 3 décembre. Un très court répit par rapport à la fermeture évoquée pour novembre, qui n’atténuera sans doute pas les sentiments des personnes laissées sur le carreau suite à cette décision.

Si d’autres projets pour assurer la suite de l’émission (et seulement pour cette émission a priori), comme un crowdfunding ou un passage sur Twitch sont évoqués, rien n’est encore concret et la chaîne en elle-même ne sera visiblement pas sauvée par un repreneur de dernière minute. C’est donc officiellement la fin d’une chaîne qui aura compté pour beaucoup au sein du paysage télévisuel français, à des époques différentes pour chacun, après plus de deux décennies d’antenne.