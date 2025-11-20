Game One : La chaine sera définitivement retirée de l’antenne le 31 décembre 2025
Publié le :
Rédigé par Jordan
L’annonce de la fin de Game One aura aussi bien été une surprise pour le public que pour les personnes employées par la chaîne. Alors que celle-ci se portait bien, avec une certaine rentabilité qui était censée la mettre à l’abri, elle a été victime de la fusion entre Skydance et Paramount, qui a entraîné une grande restructuration de ce nouveau groupe tout en supprimant des centaines d’emplois. Des échos venus de BFM Tech&Co annonçaient alors une fermeture dès ce mois de novembre, avant qu’un sursis soit dévoilé par Le Monde, avec une fermeture en décembre. L’annonce est désormais officielle : Game One fermera ses portes à la toute fin de l’année.
Pas de passage à 2026 pour la chaîne
C’est durant l’émission phare de la chaîne, Team G1, que le présentateur Julien Tellouck a annoncé la nouvelle au public de Game One. La chaîne sera donc retirée de l’antenne le 31 décembre 2025, avec une toute dernière émission Team G1 programmée pour le 3 décembre. Un très court répit par rapport à la fermeture évoquée pour novembre, qui n’atténuera sans doute pas les sentiments des personnes laissées sur le carreau suite à cette décision.
Si d’autres projets pour assurer la suite de l’émission (et seulement pour cette émission a priori), comme un crowdfunding ou un passage sur Twitch sont évoqués, rien n’est encore concret et la chaîne en elle-même ne sera visiblement pas sauvée par un repreneur de dernière minute. C’est donc officiellement la fin d’une chaîne qui aura compté pour beaucoup au sein du paysage télévisuel français, à des époques différentes pour chacun, après plus de deux décennies d’antenne.
