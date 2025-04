From Software annonce The Duskbloods, un nouveau titre action-multijoueur exclusif à la Switch 2 pour 2026

Quand Bloodborne et multijoueur s’invitent sur Switch 2

Au début du trailer, il y avait de quoi être intrigué avec une ambiance sombre centrée sur le sang. Du Castlevania ? Quand même pas du Bloodborne ? Et bien oui et non puisque s’il ne s’agit pas (évidemment) d’un retour de l’exclu PS4 qui a fêté ses 10 ans cette année, mais quand même d’une nouvelle production FromSoftware.

Devant cette DA complètement caractéristique des productions de l’équipe de Miyazaki, avec les différentes créatures encore une fois bien cauchemardesques et des plans sublimes comme une lune façon Majora’s Mask porteuse d’ailes d’ange, dur de ne pas y voir aussi toutes les influences possibles croisées dans Elden Ring et Bloodborne.

Avec un lore encore une fois très mystérieuse centré sur le sang, les fans de la première heure seront comme à la maison même s’il nous a fallu un peu de temps pour se rendre compte d’un élément important : il s’agit d’un jeu orienté multijoueur.

Un point que l’on aurait pu deviner en voyant la multitude de builds différents que semblent arborer les personnages du jeu. Entre celui qui possède une armure qui le propulse, un autre qui possède un style plus vif avec une silhouette élancée et un katana en main, ou encore des profils qui ressemblent plus à des mages.

Enfin, on est témoin d’une certaine mobilité dans le gameplay qui nous rappelle Elden Ring Nightreign. L’occasion de se demander comment font les équipes du studio vu les projets multiples sur lesquelles elles sont engagées.

The Duskbloods sortira en 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.