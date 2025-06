Un autre anime dans le style de Cyberpunk Edgerunners pourrait être annoncé en juillet lors de l’Anime Expo

Un autre spin-off plutôt qu’une suite ?

L’un des grands rendez-vous des animes est l’Anime Expo qui se tiendra à Los Angeles du 3 au 6 juillet, et c’est visiblement là-bas que CD Projekt Red prévoit de faire une annonce. Le studio annonce sa présence sur place et nous prévient de ne pas manquer le rendez-vous, tout en postant une image avec le logo de Cyberpunk Edgerunners.

Maintenant, à quoi s’attendre ? La première et unique saison de Cyberpunk Edgerunners n’appelait pas forcément à une deuxième, et même si Netflix semble bel et bien travailler sur un anime relié à la licence, il se pourrait qu’il s’agisse d’un autre spin-off. Les possibilités sont nombreuses, que ce soit en lien avec certains personnages de Cyberpunk 2077 ou avec un tout nouveau casting. De plus, le studio Trigger n’est pour l’instant pas rattaché à ce nouveau projet pour le moment, ce qui rend une suite directe encore plus improbable (la suite directe étant de toute façon le jeu lui-même, dans une certaine mesure).

Tout reste encore possible et on surveillera avec attention ce que CD Projekt Red et Netflix vont produire autour de cet univers dans les mois à venir.