Ubisoft promet d’avoir beaucoup de choses à montrer pour l’E3 2023

L’E3 2023 devra vraisemblablement se passer des constructeurs historiques, mais le groupe ReedPop (qui organise l’édition de cette année) compte bien s’entourer des acteurs les plus influents du marché. Comme Ubisoft, qui a l’habitude d’être présent à Los Angeles et qui organise souvent des conférences durant la même période que le salon. La liste des éditeurs qui seront présents à l’E3 2023 n’est pas encore confirmée, mais Ubisoft peut déjà affirmer qu’il devrait être au rendez-vous cette année.

Ubisoft ralentit la cadence, mais a encore beaucoup à montrer

Sony, Microsoft et Nintendo feront l’impasse sur l’E3 2023, mais pas Ubisoft. Du moins, si le salon a vraiment lieu, comme l’a déclaré Yves Guillemot lors du dernier bilan financier de l’éditeur. Le PDG a affirmé qu’Ubisoft aura beaucoup de choses à montrer au salon de Los Angeles, ce qui laisse penser qu’un Ubisoft Forward aura lieu dans le même temps.

Naturellement, on s’attend à revoir Skull & Bones s’il n’est pas déjà sorti d’ici là (on plaisante, personne n’y croit), mais les regards seront certainement tournés vers Assassin’s Creed Mirage, qui, selon Tom Henderson, devrait bien nous dévoiler ses premières images de gameplay durant le mois de juin. L’insider indique aussi qu’Assassin’s Creed Nexus, l’épisode en réalité virtuelle, pourrait lui aussi être présenté en même temps, même si tout ceci est à prendre avec des pincettes.

Les jeux mobiles à venir autour des licences Tom Clancy devraient aussi être mis en avant, tout comme Avatar: Frontiers of Pandora qui a de fortes chances de réapparaitre sur nos radars, sauf en cas de nouveau report.

Guillemot s’est d’ailleurs exprimé sur tous ces retards dans la production ainsi que sur les récentes annulations qui ont eu lieu chez Ubisoft, en déclarant que l’éditeur développait trop de choses à la fois, ce qui est en train de changer :

« Nous avons annulé quelques jeux parce que nous devions faire de la place pour d’autres jeux en développement, et cela aide vraiment tous les autres jeux, qui progressent bien […] Si nous regardons dans les 24 prochains mois, le nombre de jeux en développement chez Ubisoft va beaucoup diminuer, et cela donnera plus d’espace à tous les jeux qui arrivent. »

Espérons donc que l’orage est définitivement passé chez Ubisoft est que la qualité redevienne reine face à la quantité. Réponse dans quelques mois, si l’éditeur est bien présent à l’E3.