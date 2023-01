Skull & Bones montre du gameplay mais ne rassure pas pour autant

Le but de la présentation de gameplay de Skull & Bones aujourd’hui était simple : rassurer les joueurs et joueuses qui attendent encore le jeu malgré un sixième report qui laisse entrevoir un développement houleux et chaotique. Ubisoft ne vit pas sa meilleure période et Skull & Bones cristallise à lui tout seul les problèmes que rencontre l’éditeur aujourd’hui, c’est pourquoi il était important que ce nouvel épisode de l’émission « Le Deck » puisse nous faire oublier que le jeu nous a encore une fois fait faux bond. Mais la mission n’est pas tout à fait remplie.

Il serait temps de hisser la grand-voile

On ne sait pas vraiment si c’est le format de cette émission qui est à revoir ou si le jeu n’avait tout simplement rien de palpitant à nous montrer, mais sans doute que la réponse se trouve au milieu de tout ça.

Laissons à chacun se forger son propre avis sur la question avec cette demi-heure de gameplay précédée d’un joli trailer qui ne montre finalement pas grand-chose du jeu en lui-même. La présentation s’attarde aussi bien sur le gameplay à bord du bateau que lorsqu’on pose le pied à terre, mais si vous avez assisté au précédent stream, vous n’y verrez rien de bien nouveau en dehors d’une meilleure description de l’univers et d’un aperçu plus global de la carte du jeu.

Skull and Bones sortira sur PC, PS5, Xbox Series. Quand, on aimerait bien le savoir.