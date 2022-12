Assassin’s Creed Mirage pourrait sortir en août 2023, tandis que Codename Red serait en difficulté

L’épopée d’Eivor a maintenant trouvé son point final dans Assassin’s Creed Valhalla, avec la sortie d’une mise à jour qui sonne comme le chant du cygne pour le jeu, après avoir eu droit à du contenu post-lancement pendant près de deux ans. Toute l’attention d’Ubisoft peut maintenant se tourner vers Assassin’s Creed Mirage, un épisode qui revient plus ou moins aux sources de la série avant de repartir à l’assaut du monde ouvert avec Codename Red. Censé sortir courant 2023, le titre fait aujourd’hui l’objet d’une rumeur qui nous vient du très sérieux Tom Henderson via son site Insider Gaming, qui pense savoir quand on pourra découvrir la jeunesse de Basim.

Deux développements plus compliqués que prévu ?

La logique du calendrier pouvais nous laisser espérer une sortie au mois de mai 2023, à l’image de ce que les premiers bruits de couloir avaient indiqué avant l’annonce officielle du jeu. Il semblerait pourtant que selon les sources de Tom Henderson, le jeu aurait déjà été repoussé deux fois en interne, et planifierait maintenant de sortir dans le courant du mois d’août. Une période plutôt inhabituelle pour la série, qui ne serait pas encore fixée dans le marbre.

Ces mêmes sources rapportent également que Codename Red, l’épisode d’Assassin’s Creed qui se déroule au Japon et qui devrait opter pour la formule de l’open-world, connaîtrait actuellement des difficultés de développement. Si le jeu est toujours prévu en interne pour l’année 2024, une sortie en 2025 ne serait pas à exclure, tandis que l’épisode Hexe serait quant à lui prévu pour 2026.

Vous connaissez la chanson, les pincettes, tout ça, sachant que l’on pourrait avoir quelques réponses dès les Game Awards, où Assassin’s Creed Mirage a des chances de se montrer.

Assassin’s Creed Mirage sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.