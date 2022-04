Assassin’s Creed : L’épisode VR se nommerait Assassin’s Creed Nexus et inclurait d’anciens Assassins

La licence Assassin’s Creed se prépare aujourd’hui à des gros changements, avec un Assassin’s Creed Infinity à l’horizon qui devrait chambouler la saga et sa manière d’être construite, sans parler d’un épisode intermédiaire répondant pour l’instant au nom d’Assassin’s Creed Rift. Il ne faut pas oublier non plus qu’Ubisoft souhaite que la saga aille lorgner un peu du coté de la réalité virtuelle, avec un jeu Assassin’s Creed VR dont on ne sait rien pour le moment, mais Tom Henderson vient une nouvelle fois mettre son grain de sel là-dedans, même si tout est à mettre au conditionnel.

Prêt pour le saut de la foi en VR ?

Après avoir indiqué qu’Ubisoft travaillait sur un nouveau jeu PvP Battle Arena, l’insider reprend la plume avec un nouvel article sur Exputer dans lequel il affirme détenir des informations sur Assassin’s Creed VR, qui se nommerait en réalité Assassin’s Creed Nexus.

La plus grosse information à retenir ici, si tant est que tout soit vrai, c’est que plusieurs héros et héroïnes cultes seraient de retour dans cet épisode, comme Ezio, Kassandra, Connor, ou encore Haytham, qui seraient tous jouables.

Le jeu s’articulerait alors autour de 16 missions différentes, avec tout ce qui fait le charme de la saga, c’est à dire du parkour (oui, même des sauts de la foi), des combats et de l’infiltration. Les déplacements pourraient être gérés par les sticks ou via la téléportation, sachant que ce dernier moyen incorporerait la gestion du son dans les phases d’infiltration.

Côté combat, il serait possible de sortir sa lame secrète avec un bouton et un mouvement de poignet, et les attaques seraient immédiatement mortelles si l’on est pas repéré. Il serait aussi possible de crocheter des serrures, notamment pour des coffres.

Les sources d’Henderson rapportent alors qu’Assassin’s Creed Nexus pourrait sortir dans moins d’un an. On prendra le tout avec des pincettes en attendant des sources plus officielles.