Ubisoft devrait lancer un nouvel Assassin’s Creed en 2022/2023, qui était prévu comme une extension de Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla est le premier jeu de la série Assassin’s Creed qui a été conçu pour durer, ou du moins qui a été pensé comme cela par la suite par la force des choses. Ubisoft veut marquer un renouveau pour sa série phare avec son prochain opus, Assassin’s Creed Infinity, dont le développement a été confirmé par l’éditeur mais dont les détails restent encore un peu flous pour le moment. Prévu pour 2024, au plus tôt, cet épisode devait être le prochain opus de la série, faisant de Valhalla le dernier jeu standalone avant le grand changement, mais selon Bloomberg, un autre Assassin’s Creed va voir le jour entre temps.

Un épisode centré sur Basim, avec un monde moins grand

C’est Jason Schreier qui nous révèle tout cela dans une nouvelle enquête, où il déclare que selon ses sources, Ubisoft serait sur le point de lancer un nouvel épisode pour la série, qui arriverait d’ici la fin d’année 2022 ou en 2023.

Il révèle alors que cet épisode était au départ prévu et conçu comme une extension d’Assassin’s Creed Valhalla, qui devait mettre en avant le personnage de Basim, avant les événements du dernier épisodes. Le journaliste déclare que le développement à changé de route l’année dernière, pour transformer cette extension en jeu standalone, qui serait évidemment à plus petite échelle que les autres opus principaux de la série. Peut-être dans la même veine qu’Assassin’s Creed Rogue finalement ?

Toujours est-il que Schreier mentionne également des changements niveau gameplay, avec une attention toute particulière pour l’aspect discrétion et infiltration. Le monde présenté sera également plus petit que ce à quoi on a eu l’habitude de découvrir avec les derniers épisodes. Eurogamer a d’ailleurs corroboré l’information de Bloomberg en ajoutant avoir entendu que l’intrigue pourrait prendre place dans la ville de Baghdad.

Etant donné que Jason Schreier avait déjà vu juste pour Assassin’s Creed Infinity à l’époque, dur de ne pas donner du crédit à l’information, surtout quand elle est confirmée par d’autres médias. Attendez vous donc à voir un autre épisode d’Assassin’s Creed débouler prochainement, à plus petite échelle (ce qui fera surement du bien).