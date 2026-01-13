Ubisoft continue de licencier avec 55 postes supprimés chez Ubisoft Massive et Ubisoft Stockholm

Un début d’année particulièrement douloureux pour les employés d’Ubisoft

En octobre dernier, Ubisoft avait annoncé un plan de départ volotaire au sein d’Ubisoft Massive qui prenait place jusqu’au 15 décembre dernier. Les personnes visées étaient essentiellement celles qui étaient entre deux projets, et les participants avaient droit à des indemnités et des formations pour retrouver plus facilement du travail. Mais il faut croire qu’ils n’étaient pas assez nombreux pour qu’Ubisoft s’en tienne à cela.

L’éditeur français a ainsi confirmé auprès d’IGN qu’il s’apprêtait maintenant à supprimer environ 55 postes au sein de ses équipes suédoises, basées à Malmö et Stockholm :

« Cette restructuration fait suite à la complétion du programme de départ volontaire lancé en automne 2025, une feuille de route finalisée et un procédé complet de staffing et de rendez-vous qui, ensemble, ont fourni une image plus lisible de la structure et de la capacité nécessaire pour soutenir le travail des deux studios sur le long terme. Ces changements proposés sont tournés vers l’avenir et structurels, ne sont pas liés aux performances individuelles ni aux livrables récents, ou à leur qualité. »

Ubisoft précise que ces deux studios ont toujours pour but de travailler sur la licence The Division, dont le troisième épisode est en cours de production, mais pas que :

« La direction à long terme du studio reste inchangée et nous continuerons d’être le foyer et le fer de lance de la franchise The Division, d’un projet non annoncé innovant en technologie et nous jouons un rôle central dans le développement de Snowdrop et d’Ubisoft Connect. »

Ces licenciements interviennent après la division d’Ubisoft en plusieurs groupes, dont le premier est Vantage Studios, financé à 25% par l’éditeur chinois Tencent. Une longue restructuration qui n’a pas fini de faire des victimes.