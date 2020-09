Twin Mirror arrivera le 1er décembre sur PC, PS4 et Xbox One

Dontnod nous avait prévenu hier que Twin Mirror aurait enfin droit à sa date de sortie aujourd’hui, et le jeu a effectivement eu droit à un nouveau trailer qui nous permet de savoir quand commenceront les aventures de Sam Higgs.

La date enfin confirmée

C’est donc le 1er décembre que Twin Mirror arrivera sur PC (via l’Epic Games Store), PS4 et Xbox One. Ce trailer nous permet d’avoir un aperçu du gameplay du jeu, où Sam devra recueillir des indices afin de mener son enquête et faire les bons choix, aidé par son palais mental qui lui donne l’occasion de reconstituer ses souvenirs.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce Twin Mirror, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date.