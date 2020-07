Aperçu Twin Mirror – Le prochain titre de Dontnod fait peau neuve

Lorsque nous avions pu découvrir Twin Mirror à la gamescom 2018, le titre ne laissait pas augurer du meilleur malgré quelques jolies trouvailles. Deux ans après et un silence radio très long, le titre de Dontnod revient avec une légère refonte visuelle bienvenue, en plus d’être dorénavant le premier jeu auto-édité du studio. Nous avons pu voir via une présentation de l’introduction du jeu si le jeu avait bien profité de ce délai, et s’il avait plus à nous offrir que ce qu’il nous avait montré auparavant.

Conditions d’aperçu : Nous avons assisté à une présentation en hands-off, à travers une vidéo d’un peu moins de vingt minutes nous présentant les bases du jeu. L’extrait montré représentait les premières minutes du jeu, et le jeu tournait sur PC.

Un postulat de base toujours intéressant

Si le jeu a eu droit à quelques changements, l’intrigue de départ reste la même. Le joueur incarne Sam Higgs, un homme qui a coupé les ponts avec sa ville natale (fictive) de Basswood suite à une rupture difficile. Il doit cependant effectuer son retour afin d’assister aux funérailles de son meilleur ami, mort dans un accident de voiture a priori loin d’être banal, mais ce retour aux sources lui causera de nombreux déboires.

Twin Mirror suit en quelque sorte l’héritage de Life is Strange, avec un récit qui semble aborder des thèmes sérieux et difficiles, le tout dans une petite ville des Etats-Unis et sur fond d’une bande-son mélancolique, parfaitement adaptée à cet univers.

Comme on pouvait s’y attendre, les choix du joueur auront ici un impact majeur sur le déroulement de l’histoire. Tandis que certaines décisions affecteront seulement le dialogue en cours, d’autres peuvent provoquer un vrai changement, notamment lorsque le Double de Sam intervient.

Cet être énigmatique, que l’on pouvait voir sous la forme d’un dandy quelque peu voyant dans les précédentes présentations du jeu, semble ici plus sobre tout en étant plus inquiétant.

Ce dernier agira comme un petit diable sur l’épaule de Sam (il est le seul à pouvoir le voir) et le questionnera sur les choix à prendre en offrant de nouvelles perspectives. Le joueur sera alors libre d’écouter ses conseils ou non, mais les choix proposés devraient être nettement moins manichéens que l’on pouvait le craindre.

Un délai qui semble avoir été bénéfique

L’autre changement majeur apporté à Twin Mirror est bien entendu son aspect graphique, qui a grandement profité du retard du jeu.

On attendra de voir le résultat sur consoles, mais la version PC montrée était beaucoup plus agréable à regarder que les anciennes versions du jeu, avec des effets de lumière réussis, des décors plus détaillés et des visages qui gagnent en détails. Il y a encore de quoi être sceptique sur certaines expressions faciales et quelques modèles de personnages moins bien travaillés que celui de Sam, mais il y a clairement du mieux sur cet aspect-là.

Cela se remarque aussi dans le « Palais mental » de Sam, qui a lui aussi quelque peu changé et qui profite de ces améliorations graphiques, avec quelques modifications esthétiques au passage. Cet endroit est une représentation de l’esprit de Sam, qui y stockera tous ses souvenirs et les objets qu’il a pu voir durant l’aventure. La séquence nous montrait alors Sam se balader au sein de cet espace pour retrouver le souvenir de sa première rencontre avec son ex, jusqu’à sa demande en mariage ratée.

Il faudra donc bien remplir au maximum cet espace pour pouvoir relier des éléments d’enquête tout au long de l’aventure. Le jeu semble accorder une grande place à la collecte d’indices et demandera au joueur de bien explorer son environnement pour ne rien manquer.

Même les plus petites informations, a priori sans lien avec l’affaire en cours pourront avoir un impact plus tard en les regroupant via le Palais mental. Tout cela aidera alors Sam à prendre les meilleures décisions possibles en se basant sur un journal d’informations, avec notamment des biographies de certains personnages, que le joueur pourra consulter à tout moment avant de prendre une décision cruciale.