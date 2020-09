Twin Mirror présentera sa date de sortie dès demain

Tandis que Dontnod vient tout juste de nous livrer Tell Me Why, Twin Mirror s’apprête lui aussi à nous rappeler qu’il est toujours bien vivant. On apprend que la date de sortie du titre sera connue dès demain.

Le rendez-vous est pris

En effectuant son retour sur la scène médiatique il y a quelques mois, Twin Mirror avait présenté son nouveau look, bien plus convaincant, mais aussi réaffirmé qu’il sortirait bien cette année.

On espère que c’est toujours le cas, et on le saura bien vite puisque le compte officiel du jeu nous donnez-rendez-vous dès demain à 18 heures pour connaitre la date de sortie de ce Twin Mirror qui, rappelons-le, a abandonné le format épisodique pour sortir en jeu complet.