Turok: Origins montre les crocs en vidéo mais sans nous donner de date de sortie

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Capcom n’étant pas décidé à relancer Dino Crisis, on pourra au moins se consoler avec le retour d’une autre licence de « dinosaures » (enfin, à peu près), avec Turok: Origins. Saber donne enfin des nouvelles du jeu qui doit normalement sortir cet automne, mais le studio n’est visiblement toujours pas assez confiant pour présenter une date de sortie un peu plus précise.

Turok-origins // Source : ActuGaming

Encore un jeu qui tentera sa chance à l’automne

Et même lorsqu’il s’agit de présenter Turok: Origins en vidéo, Saber se montre un peu timide. La nouvelle bande-annonce du jeu ne dure même pas une minute, et même si elle montre pas mal d’images, les fans de la licence en veulent sans doute un peu plus. On voit au moins l’essentiel avec des grosses bêtes à tuer, beaucoup d’action avec des mouvements dynamiques, des décors exotiques, et bien entendu, un ou deux « dinos » dans le lot.

Malgré ces belles images, Saber ne peut pas encore dire précisément quand le jeu doit sortir. Il maintient que son titre sera disponible dans le courant de cet automne, mais c’est tout ce qu’il peut nous dire pour le moment. Vu le bouchon de fin d’année, soit Saber se montre prudent en cherchant un rare créneau sans trop de concurrence (bon courage), soit il se prépare déjà à repousser la sortie du jeu.

Turok: Origins est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series, ainsi que sur Nintendo Switch 2.

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Jaquette de Turok : Origins
Turok : Origins
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Date de sortie : N/C

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