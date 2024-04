Avatar: Frontiers of Pandora se met à jour avec un mode 40 FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series

Pour voir Pandora sous un autre jour

Pour cette mise à jour 3.2, Ubisoft Massive a réservé un petit cadeau à celles et ceux qui explorent toujours Pandora sur consoles. Après avoir téléchargé le patch d’un poids oscillant entre 2,4 et 3,1 Go, il est possible de jouer à Avatar: Frontiers of Pandora dans un mode d’affichage à 40 images par seconde, ce qui est le compromis entre la qualité de l’image et la fluidité de ce qu’il se passe à l’écran. Cette option n’est cependant disponible que sur PS5 et Xbox Series, et ne peut être activée que si vous disposez d’un écran compatible, à savoir d’au moins 120 Hz.

D’autres petites corrections sont apportées par la mise à jour, mais en dehors de ce mode et de l’arrivée de la compatibilité Intel XeSS Super Sampling sur PC, rien de majeur à noter. Le patch note complet est à retrouver sur le site officiel du jeu.

Avatar: Frontiers of Pandora Title Update 3.2 launched today. Find the full patch notes here 👉 https://t.co/bkTDtbJRy3 pic.twitter.com/OpI7nEyiXO — Avatar: Frontiers of Pandora (@AvatarFrontiers) April 23, 2024

Avatar: Frontiers of Pandora sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Notre soluce complète est disponible.