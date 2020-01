Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Uncharted 3: L’Illusion de Drake Remastered sur PlayStation 4. Cela vous permettra d’obtenir le 100% et donc le platine.

Jeu de base

Platine

Remporter tous les trophées d’Uncharted 3: L’illusion de Drake™ Remastered

Terminé ! – Facile

Terminer le jeu en mode facile sans modifier la difficulté

Terminer le jeu en mode facile sans modifier la difficulté

Terminé ! – Normal

Terminer le jeu en mode normal sans modifier la difficulté

Terminer le jeu en mode normal sans modifier la difficulté

Terminé ! – Difficile

Terminer le jeu en mode difficile sans modifier la difficulté

Terminer le jeu en mode difficile sans modifier la difficulté

Terminé ! – Extrême

Terminer le jeu en mode extrême sans modifier la difficulté

Terminer le jeu en mode extrême sans modifier la difficulté

1er trésor

Trouver 1 trésor

Trouver 1 trésor

Chasseur de trésor apprenti

Trouver 20 trésors

Trouver 20 trésors

Chasseur de trésor aguerri

Trouver 40 trésors

Trouver 40 trésors

Chasseur de trésor compétent

Trouver 60 trésors

Trouver 60 trésors

Chasseur de trésor expert

Trouver 80 trésors

Trouver 80 trésors

Chasseur de trésor Maître

Trouver 100 trésors

Trouver 100 trésors

Trouver 100 trésors Chercheur de reliques

Trouver la relique étrange

Collection de voleur Maître

Trouver tous les trésors et la relique étrange

Trouver tous les trésors et la relique étrange

20 tirs en pleine tête

Tuer 20 ennemis avec des tirs en pleine tête

Tuer 20 ennemis avec des tirs en pleine tête

100 tirs en pleine tête

Tuer 100 ennemis avec des tirs en pleine tête

Tuer 100 ennemis avec des tirs en pleine tête

Tuer 100 ennemis avec des tirs en pleine tête Expert du tir en pleine tête

Tuer 5 ennemis d’affilée avec des tirs en pleine tête

Gros bastonneur

Tuer 20 ennemis au corps à corps

Tuer 20 ennemis au corps à corps

Tuer 20 ennemis au corps à corps Grosse brute

Tuer 50 ennemis au corps à corps

Tuer 50 ennemis au corps à corps Maître en dynamite

Tuer 4 ennemis en 1 explosion

Tuer 4 ennemis en 1 explosion Bourreau

Tuer 20 ennemis par arme à feu en étant accroché à un rebord

Tuer 20 ennemis par arme à feu en étant accroché à un rebord Fou de la grenade

Tuer 10 ennemis à la grenade en étant accroché à un rebord

Tuer 10 ennemis à la grenade en étant accroché à un rebord Tir à l’aveugle

Tuer 20 ennemis en tirant à la hanche (sans viser)

Saute-mouton

Tuer 10 ennemis d'affilée en alternant combat au corps à corps et à l'arme à feu

Tuer 10 ennemis d’affilée en alternant combat au corps à corps et à l’arme à feu

Maître ninja

Tuer 50 ennemis au corps à corps par derrière

Tuer 50 ennemis au corps à corps par derrière

Indestructible

Tuer 75 ennemis d'affilée sans mourir

Tuer 75 ennemis d’affilée sans mourir

Tuer 75 ennemis d’affilée sans mourir Maître de l’arme de poing

Tuer 30 ennemis à la suite avec votre arme de poing

Tuer 30 ennemis à la suite avec votre arme de poing Maître du rechargement

Tuer 50 ennemis à la suite sans rechargement automatique

Tuer 50 ennemis à la suite sans rechargement automatique Tireur à l’aveuglette d’élite

Tuer à couvert 20 ennemis avec des tirs à l’aveuglette (sans viser)

Retour à l'envoyeur

Tuer 10 ennemis avec des grenades renvoyées

Tuer 10 ennemis avec des grenades renvoyées

Maître du retour à l'envoyeur

Renvoyer une grenade et tuer 2 ennemis d'un coup

Renvoyer une grenade et tuer 2 ennemis d’un coup

Renvoyer une grenade et tuer 2 ennemis d’un coup Il va avoir besoin d’un poisson-chirurgien

Frapper 3 ennemis avec du poisson du marché

Frapper 3 ennemis avec du poisson du marché Insoumis

Tuer 5 ennemis équipés d’un bouclier antiémeute en fonçant sur leur bouclier

Tuer 5 ennemis équipés d’un bouclier antiémeute en fonçant sur leur bouclier Prédateur marin

Tuer 20 ennemis en nageant

Tuer 20 ennemis en nageant Casseur de brutes

Contrer toutes les attaques dévastatrices d’une Brute

Contrer toutes les attaques dévastatrices d’une Brute Marco Solo

Jouer dans la piscine sur le bateau de croisière

30 victimes : Mk-NDI

Tuer 30 ennemis avec la Mk-NDI

Tuer 30 ennemis avec la Mk-NDI

30 victimes : Dragon Sniper

Tuer 30 ennemis avec le Dragon Sniper

Tuer 30 ennemis avec le Dragon Sniper

30 victimes : M9

Tuer 30 ennemis avec le M9

Tuer 30 ennemis avec le M9

30 victimes : RPG – 7

Tuer 30 ennemis avec le RPG – 7

Tuer 30 ennemis avec le RPG – 7

30 victimes : SAS – 12

Tuer 30 ennemis avec le SAS – 12

Tuer 30 ennemis avec le SAS – 12

30 victimes : Arm Micro

Tuer 30 ennemis avec l'Arm Micro

Tuer 30 ennemis avec l’Arm Micro

30 victimes : G-MAL

Tuer 30 ennemis avec le G-MAL

Tuer 30 ennemis avec le G-MAL

30 victimes : KAL – 7

Tuer 30 ennemis avec le KAL – 7

Tuer 30 ennemis avec le KAL – 7

30 victimes : Mag 5

Tuer 30 ennemis avec le Mag 5

Tuer 30 ennemis avec le Mag 5

30 victimes : PAK-80

Tuer 30 ennemis avec le PAK-80

Tuer 30 ennemis avec le PAK-80

30 victimes : T-Bolt Sniper

Tuer 30 ennemis avec le T-Bolt Sniper

Tuer 30 ennemis avec le T-Bolt Sniper

30 victimes : Tau Sniper

Tuer 30 ennemis avec le Tau Sniper

Tuer 30 ennemis avec le Tau Sniper

Tuer 30 ennemis avec le Tau Sniper Photobomb

Explorer le mode photo

Explorer le mode photo Gare aux flammes

Terminer le chapitre 7 – Rester dans la lumière en moins de 9 minutes et 30 secondes

Rattrapez cet avion !

Terminer le chapitre 16 – Un seul coup en moins de 12 minutes

Terminer le chapitre 16 – Un seul coup en moins de 12 minutes

Terminer le chapitre 16 – Un seul coup en moins de 12 minutes Mon cheval est plus rapide

Terminer le chapitre 20 – La caravane en moins de 15 minutes

DLC Extended Collection

Terminé ! – Brutal

Terminer le jeu en mode brutal sans modifier la difficulté

Tueur du surnaturel

Tuer 5 Djinns avec le fusil de précision

Tuer 5 Djinns avec le fusil de précision

Tuer 5 Djinns avec le fusil de précision Cosplay

Tuer un ennemi en jouant avec un personnage alternatif autre que Drake

La mort est une illusion

Terminer le dernier chapitre sans mourir en mode normal ou supérieur

Terminer le dernier chapitre sans mourir en mode normal ou supérieur

Fat and Furious: Yémen Drift

Terminer un contre-la-montre continu en jouant Drake obèse

Terminer un contre-la-montre continu en jouant Drake obèse

Chef de meute

Comparer les statistiques avec des amis

Comparer les statistiques avec des amis

Comparer les statistiques avec des amis Need for Speed 3

Terminer un contre-la-montre complet en moins de 4 heures et 15 minutes

Terminer un contre-la-montre complet en moins de 4 heures et 15 minutes Les tricheurs tricheront toujours

Activer une altération

