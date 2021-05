Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Biomutant. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme sur laquelle vous jouez. Si vous souhaitez plus d’astuces et de soluces sur le titre, consultez notre guide complet de Biomutant.

Jeu de base Biomutant (47 trophées)

Platine

Trophée platine de Biomutant

Débloquez tous les trophées de Biomutant

Or

Gadgets de l’ancien monde

Trouvez tous les 15 gadgets de l’ancien monde

Vainquez les quatre Mangemondes

Trouvez tous les 16 personnages secondaires

Argent

À genoux

Trouvez tous les 30 Sanctuaire psioniques

Débloquez toutes les compétences de maîtrise de pistolets

Débloquez toutes les compétences de maîtrise d’armes au corps à corps

Vainquez ou soumettez tous les 5 chefs de tribus rivales

Terminez tous les 20 dialogues de conscience

Trouvez tous les 6 forts tribaux

Bronze

L’aventure commence

Échappez-vous du Bunker 101

Découvrez un site du crash de brillante

Remportez un concours de boisson contre Glüps

Vainquez 50 ennemis avec Super wushu

Vainquez 15 bandits

Noyez 5 ennemis dans du pétrole au cours d’un combat

Atteignez le niveau 25 dans n’importe quelle classe

Recodez votre ADN dans la bioflaque d’une tour frigorifiante

Améliorez 2 attributs à 100

Vainquez 20 ennemis avec l’aptitude Étincelle de ki

Collez 25 ennemis à une Bulle baveuse

Rebondissez 50 fois sur un Champi

Utilisez votre Glop-Ski dans tous les niveaux de résistance d’eau

Survivez 5 minutes dans le Mekton à l’intérieur de la Zonemorte

Chevauchez un grongeur sur 500 mètres

Débloquez toutes les améliorations d’automate

Possédez plus de 1 000 feuillevertes

Obtenez 10 unités de chaque ressource de fabrication

Capturez 20 scouipes

Capturez 20 coincoins

Capturez 20 papillettes

Capturez 20 zozios

Capturez 20 guppos

Achetez un article à Honki

Découvrez tous les 7 biomes

Découvrez et entrez dans 3 bouchdégs

Faites exploser 3 boulebombes sur le Porkipouf

Donnez 6 scouipes à manger au Mangemonde Gigapouf

Donnez 6 guppos à manger au Tortipouf

Arrachez toutes les dents du Lapipouf

Conquérez 6 avant-postes tribaux

Vainquez des ennemis en utilisant 3 armes tribales différentes

Fabriquez une arme à 7 étoiles

Trouvez et équipez 5 améliorations de Mekton différentes

Trouvez et équipez 5 améliorations de Glop-Ski différentes

Infligez plus de 1 000 points de dégâts en un seul coup

Découvrez ce qui se trouve au pied de l’arc-en-ciel

