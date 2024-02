Biomutant sortira enfin sur Switch le 14 mai après un long report

Que de rendez-vous manqués pour Biomutant, mais il compte bien ne pas nous poser un lapin cette fois-ci. THQ Nordic, Experiment 101 et Saber Interative nous promettent maintenant que le jeu sortira bien sur Nintendo Switch le 14 mai prochain, soit trois ans après sa sortie initiale sur d’autres plateformes.

Autant dire qu’avec autant de retard, on croise vraiment les doigts pour que le portage soit propre et ne fasse pas trop de concession, même si le jeu n’est pas non plus un foudre de guerre. On semble voir dans le tweet suivant des images de cette version, qui n’augure rien de très bon, mais attendons tout de même la sortie pour véritablement en juger.

Embark on an adventure with #Biomutant's ever-evolving hero soon on the go!

Biomutant is making its way to the Nintendo Switch on May 14, 2024. pic.twitter.com/kYIfgoqPKz

— Biomutant (@Biomutant) February 29, 2024