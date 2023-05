Biomutant : La version Switch arrivera en novembre, les précommandes sont lancées

La Switch accueille un autre open-world

L’attente autour de cette version Switch aura été longue et elle promet de l’être encore un petit peu. Le studio ne veut pas sortir ce portage à la hâte et c’est pourquoi la version Switch de Biomutant n’arrivera pas avant le 30 novembre prochain.

Un sacré paquet de temps donc, qui laisse espérer que cette période sera utilisée à bon escient pour produire une version correcte, sans les errances techniques du jeu sur PS4 et Xbox One. Ce qui peut être difficile à croire étant donné le hardware de la Switch, mais après tout, si The Witcher 3 arrive à être jouable correctement sur la console de Nintendo, Biomutant peut espérer faire de même.

Les précommandes pour cette version Switch ont été ouvertes dans la foulée, notamment sur Amazon.

Biomutant est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.