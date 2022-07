Biomutant annonce ses versions PS5 et Xbox Series

L’action RPG en monde ouvert, Biomutant, va avoir droit à une seconde jeunesse sur consoles grâce à une version destinée aux machines actuelles. Un patch sera également disponible pour ceux ayant déjà le titre sur la génération précédente.

Biomutant reprend du poil de la bête

Biomutant est sorti initialement le 25 mai 2021 chez nous, et la réception fut plus ou moins bonne ou mitigée selon les cas. Chose qu’illustre bien notre test par ailleurs. Toujours est-il que le AA de 101 Experiment s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires ( en août 2021) ce qui en fait un joli succès sans être non plus un carton absolu. Le jeu est donc largement rentré dans ses frais sans oublier qu’il a bénéficié de plusieurs patchs au fil du temps.

Ces versions PS5 et Xbox Series s’annoncent donc comme la version ultime qui n’aura à priori pas les petits tracas du lancement. Pas de contenu supplémentaire à l’horizon, elles bénéficieront uniquement des apports techniques habituels, autrement dit :

Une résolution en 4K natif pour PS5 et Xbox Series X

1440p uniquement sur Xbox Series S

Des temps de chargement bien plus rapides

Un framerate à 60 FPS

En jeu, vous bénéficierez de nouveaux modes graphiques avec un mode qualité, un mode qualité « déchainé », et un mode performance. Sur PS5, le RPG profitera des fonctionnalités de la manette DualSense. Bonne nouvelle pour les possesseurs du jeu sur PS4 et Xbox One, la mise à niveau sur PS5 et Xbox Series est totalement gratuite et vous pourrez bien entendu transférer votre sauvegarde.

Biomutant sera disponible sur PS5 et Xbox Series (de même que le patch) le 6 septembre prochain.