Guide des trophées Resonance: A Plague Tale Legacy : comment décrocher le platine facilement ?

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Vous souhaitez décrocher le platine de Resonance: A Plague Tale Legacy, mais vous peinez à connaître les trophées cachés ou à exécuter certains d’eux ? Pas de tracas, puisqu’on a composé ce guide pour vous venir en aide !

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Notre guide des trophées sur Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

À travers les lignes de ce guide Resonance: A Plague Tale Legacy, on vous dévoile la liste complète des trophées de Resonance: A Plague Tale Legacy (attention à certains spoils) tout en vous donnant quelques astuces pour facilement exécuter certains d’eux !

N’hésitez pas à faire utiliser le sommaire pour trouver le ou les trophées qui vous posent problème !

Les trophées de bronze de Resonance: A Plague Tale Legacy

Rendre la pareille

  • Tuez un archer avec un couteau de lancer.

Vous pouvez effectuer ce trophée un peu quand vous le souhaitez. Il y a toujours des archers qui arrivent après une première vague de soldats, alors gardez en visuel un couteau pour lui lancer dès qu’un archer pointe le bout de son nez.

Chair à canon

  • Poussez une brute enragée à tuer un soldat.
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Exemple d’une brute qui frappe un de ses alliés dans Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

Il arrivera de nombreuses fois où une brute, donc un soldat très grand équipé d’une massue, va s’énerver. Il va frénétiquement frapper avec sa massue lorsque vous lui échapperez trop de fois. Alors, à ce moment précis, faites en sorte d’avoir un soldat près de vous pour qu’il se prenne le revers de son allié.

Sans foi ni loi

  • Étourdissez 20 ennemis en lançant des objets.

Par-dessus bord

  • Tuez 20 ennemis en les faisant tomber d’un rebord.

Dans le chapitre X, sous-chapitre 1, vous allez affronter un grand nombre d’adversaires avec Faro. Vous aurez énormément de soldat léger, donc profitez de cette séquence pour en faire tomber un maximum.

C’est assez aiguisé pour toi ?

  • Tuer 25 ennemis avec des coups critiques.

Manœuvrière talentueuse

  • Étourdissez 3 ennemis à la fois avec la compétence Retour d’écho.

Eau revoir !

  • Faites un coucou à la tortue.
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L’emplacement de la tortue dans Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

Dans le chapitre III, sous-chapitre 1, vous pourrez voir une tortue sur la gauche de la plage, depuis la barque. En interagissant avec ladite tortue, puis en attendant un peu, Sophia et Leni lui feront un petit coucou, ce qui débloquera le trophée.

Passionnée de théâtre

  • Assistez à tout le spectacle de marionnettes au carnaval.
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Ledit spectacle de marionnettes que vous devez suivre en entier sur Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

Dans le chapitre II, sous-chapitre 2, lorsque vous serez sur la place de l’église avec toute l’animation du carnaval ; restez devant le spectacle pour débloquer le trophée (~2 minutes).

Les trophées d’argent de Resonance: A Plague Tale Legacy

Au nom des miens

  • Trouvez tous les échos de Thésée.

Pour réaliser ce trophée, vous devez trouver toutes les pièces percées de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Brutalité héritée

  • Tuez 4 ennemis à la fois avec une attaque concentrée.

Intouchable

  • Parez 6 attaques de suite.

Il est possible de réaliser ce trophée à tout moment, sinon, on vous conseille les combats de boss, notamment celui de la Vipère. Elle enchaîne de nombreuses attaques, donc il y a de fortes chances pour que vous parveniez à les parer consécutivement.

Versatile

  • Tuez au moins 1 ennemi avec chaque lame.
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Exemple d’un tombeau d’armes dans Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

Pour réaliser ce trophée, il faudra tout d’abord débloquer toutes les armes de Sophia, puis utiliser chacune d’elles pour éliminer un adversaire. C’est assez simple à faire si vous chargez votre partie au chapitre X, là où vous affrontez une grosse vague d’adversaires avec Faro.

Les trophées d’or de Resonance: A Plague Tale Legacy

Un nouveau départ

  • Terminez tous les chapitres.

Fureteuse

  • Récupérez toutes les reliques du présent et du passé.

Pillarde

  • Récupérez toutes les lames des tombeaux des héros.

Superstitieuse

  • Récupérez tous les charmes.

Comme un guerrier

  • Débloquez les 6 branches de maîtrise

Pour débloquer les 6 branches de maîtrise, vous devez disposer de 165 points de résonance. Vous pouvez les trouver dans les différents chapitres du jeu, mais attention : vous ne pouvez pas récupérer les points de résonance manquants en rechargeant des parties. Vous devez les avoir à la fin de votre première ou seconde partie. Ainsi, veillez à bien fouiller tous les chapitres pour obtenir tous les points de résonance nécessaires.

Le platine et les trophées cachés de Resonance: A Plague Tale Legacy

Liens de sang

  • Terminez le chapitre 1.

Félons

  • Terminez le chapitre 2.

Ceux avant nous

  • Terminez le chapitre 3.

De l’Enfer il s’éleva

  • Terminez le chapitre 4.

La Désolation il causa

  • Terminez le chapitre 5.

Ce qui se terre

  • Terminez le chapitre 6.

La Mort il sema

  • Terminez le chapitre 7.

Résonance

  • Terminez le chapitre 8.

Quand vient la nuit

  • Terminez le chapitre 9.

Chemins parallèles

  • Terminez le chapitre 10.

Patera

  • Terminez le chapitre 11.

L’ultime lueur

  • Terminez le chapitre 12.

À l’unisson

  • Terminez le chapitre 13

Ils étaient humains

  • Détruisez 100 pétrifiés en les exposant à la lumière.
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Le chapitre XIII est idéal pour compléter le quota de pétrifiés éliminés dans Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

À partir du chapitre XIII, vous allez croiser un bon nombre de pétrifiés, ainsi, on vous conseille de toujours les éliminer avec l’aide de la lumière depuis ces chapitres. Le chapitre XII permet de largement compléter ce quota puisqu’il y a un nombre important de pétrifiés dans le labyrinthe.

Force excessive

  • Échappez à l’étreinte d’un corrompu avec une attaque concentrée.

Montez votre attaque concentrée, donc l’espèce d’ultime de Sophia, puis laissez un corrompu, donc les adversaires que vous devez décapiter, puis éliminer avec la lumière, vous attraper pour utiliser ladite compétence.

Réfraction

  • Brûlez 10 fois la créature avec Lumière concentrée.
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Comment faire fuir la créature dans Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

Une fois l’amélioration de sphère débloquée, prenez le temps de brûler la créature. Il faut la faire fuir une fois, puis recentrer le rayon sur elle pour qu’elle brûle et se flétrisse.

Poisson-appât

  • Attirez 20 pétrifiés simultanément.
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Tournez dans la pièce pour faire bouger autant de pétrifiés que possible dans Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

Vous pouvez effectuer ce trophée dans le labyrinthe du Minotaure, dans le chapitre XIII, sous-chapitre 2, lorsque vous devrez ouvrir la dernière porte avant la fin du labyrinthe, vous pourrez attirer un grand nombre de pétrifiés en même temps. Sinon, dans le chapitre XII, lorsque vous vous frayerez un chemin vers Faro, vous pourrez aussi effectuer ce trophée grâce à des chemins prévus à cet effet.

In extremis

  • Échappez 5 fois de justesse à la créature.

Vous échappez de justesse à la créature, quand vous voyez ses tentacules sur votre écran. Le but est de sauter, de se faufiler dans un mur, d’utiliser votre grappin ou rejoindre un point de lumière pour lui échapper.

Imprévisible

  • Quand la créature vous pourchasse, semez-la 25 fois en sautant par-dessus un fossé.

S’il vous manque des actions de ce genre, allez dans le chapitre VI pour effectuer ce trophée. Il vous suffira de recharger le sous-chapitre 2 pour tomber sur cette séquence.

Le Scorpion de mer

  • Débloquez tous les trophées de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Et voilà, vous savez maintenant comment obtenir le platine de Resonance: A Plague Tale Legacy. N’hésitez pas à retrouver notre page de guides qui vous permettra de connaître l’emplacement de tous les charmes, artefacts et toutes les armes pour parvenir à vos fins !

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Resonance: A Plague Tale Legacy
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Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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