Guide des trophées Resonance: A Plague Tale Legacy : comment décrocher le platine facilement ?

À travers les lignes de ce guide Resonance: A Plague Tale Legacy, on vous dévoile la liste complète des trophées de Resonance: A Plague Tale Legacy (attention à certains spoils) tout en vous donnant quelques astuces pour facilement exécuter certains d’eux !

N’hésitez pas à faire utiliser le sommaire pour trouver le ou les trophées qui vous posent problème !

Les trophées de bronze de Resonance: A Plague Tale Legacy

Rendre la pareille

Tuez un archer avec un couteau de lancer.

Vous pouvez effectuer ce trophée un peu quand vous le souhaitez. Il y a toujours des archers qui arrivent après une première vague de soldats, alors gardez en visuel un couteau pour lui lancer dès qu’un archer pointe le bout de son nez.

Chair à canon

Poussez une brute enragée à tuer un soldat.

Il arrivera de nombreuses fois où une brute, donc un soldat très grand équipé d’une massue, va s’énerver. Il va frénétiquement frapper avec sa massue lorsque vous lui échapperez trop de fois. Alors, à ce moment précis, faites en sorte d’avoir un soldat près de vous pour qu’il se prenne le revers de son allié.

Sans foi ni loi

Étourdissez 20 ennemis en lançant des objets.

Par-dessus bord

Tuez 20 ennemis en les faisant tomber d’un rebord.

Dans le chapitre X, sous-chapitre 1, vous allez affronter un grand nombre d’adversaires avec Faro. Vous aurez énormément de soldat léger, donc profitez de cette séquence pour en faire tomber un maximum.

C’est assez aiguisé pour toi ?

Tuer 25 ennemis avec des coups critiques.

Manœuvrière talentueuse

Étourdissez 3 ennemis à la fois avec la compétence Retour d’écho.

Eau revoir !

Faites un coucou à la tortue.

Dans le chapitre III, sous-chapitre 1, vous pourrez voir une tortue sur la gauche de la plage, depuis la barque. En interagissant avec ladite tortue, puis en attendant un peu, Sophia et Leni lui feront un petit coucou, ce qui débloquera le trophée.

Passionnée de théâtre

Assistez à tout le spectacle de marionnettes au carnaval.

Dans le chapitre II, sous-chapitre 2, lorsque vous serez sur la place de l’église avec toute l’animation du carnaval ; restez devant le spectacle pour débloquer le trophée (~2 minutes).

Les trophées d’argent de Resonance: A Plague Tale Legacy

Au nom des miens

Trouvez tous les échos de Thésée.

Pour réaliser ce trophée, vous devez trouver toutes les pièces percées de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Brutalité héritée

Tuez 4 ennemis à la fois avec une attaque concentrée.

Intouchable

Parez 6 attaques de suite.

Il est possible de réaliser ce trophée à tout moment, sinon, on vous conseille les combats de boss, notamment celui de la Vipère. Elle enchaîne de nombreuses attaques, donc il y a de fortes chances pour que vous parveniez à les parer consécutivement.

Versatile

Tuez au moins 1 ennemi avec chaque lame.

Pour réaliser ce trophée, il faudra tout d’abord débloquer toutes les armes de Sophia, puis utiliser chacune d’elles pour éliminer un adversaire. C’est assez simple à faire si vous chargez votre partie au chapitre X, là où vous affrontez une grosse vague d’adversaires avec Faro.

Les trophées d’or de Resonance: A Plague Tale Legacy

Un nouveau départ

Terminez tous les chapitres.

Fureteuse

Récupérez toutes les reliques du présent et du passé.

Pillarde

Récupérez toutes les lames des tombeaux des héros.

Superstitieuse

Récupérez tous les charmes.

Comme un guerrier

Débloquez les 6 branches de maîtrise

Pour débloquer les 6 branches de maîtrise, vous devez disposer de 165 points de résonance. Vous pouvez les trouver dans les différents chapitres du jeu, mais attention : vous ne pouvez pas récupérer les points de résonance manquants en rechargeant des parties. Vous devez les avoir à la fin de votre première ou seconde partie. Ainsi, veillez à bien fouiller tous les chapitres pour obtenir tous les points de résonance nécessaires.

Le platine et les trophées cachés de Resonance: A Plague Tale Legacy

Liens de sang

Terminez le chapitre 1.

Félons

Terminez le chapitre 2.

Ceux avant nous

Terminez le chapitre 3.

De l’Enfer il s’éleva

Terminez le chapitre 4.

La Désolation il causa

Terminez le chapitre 5.

Ce qui se terre

Terminez le chapitre 6.

La Mort il sema

Terminez le chapitre 7.

Résonance

Terminez le chapitre 8.

Quand vient la nuit

Terminez le chapitre 9.

Chemins parallèles

Terminez le chapitre 10.

Patera

Terminez le chapitre 11.

L’ultime lueur

Terminez le chapitre 12.

À l’unisson

Terminez le chapitre 13

Ils étaient humains

Détruisez 100 pétrifiés en les exposant à la lumière.

À partir du chapitre XIII, vous allez croiser un bon nombre de pétrifiés, ainsi, on vous conseille de toujours les éliminer avec l’aide de la lumière depuis ces chapitres. Le chapitre XII permet de largement compléter ce quota puisqu’il y a un nombre important de pétrifiés dans le labyrinthe.

Force excessive

Échappez à l’étreinte d’un corrompu avec une attaque concentrée.

Montez votre attaque concentrée, donc l’espèce d’ultime de Sophia, puis laissez un corrompu, donc les adversaires que vous devez décapiter, puis éliminer avec la lumière, vous attraper pour utiliser ladite compétence.

Réfraction

Brûlez 10 fois la créature avec Lumière concentrée.

Une fois l’amélioration de sphère débloquée, prenez le temps de brûler la créature. Il faut la faire fuir une fois, puis recentrer le rayon sur elle pour qu’elle brûle et se flétrisse.

Poisson-appât

Attirez 20 pétrifiés simultanément.

Vous pouvez effectuer ce trophée dans le labyrinthe du Minotaure, dans le chapitre XIII, sous-chapitre 2, lorsque vous devrez ouvrir la dernière porte avant la fin du labyrinthe, vous pourrez attirer un grand nombre de pétrifiés en même temps. Sinon, dans le chapitre XII, lorsque vous vous frayerez un chemin vers Faro, vous pourrez aussi effectuer ce trophée grâce à des chemins prévus à cet effet.

In extremis

Échappez 5 fois de justesse à la créature.

Vous échappez de justesse à la créature, quand vous voyez ses tentacules sur votre écran. Le but est de sauter, de se faufiler dans un mur, d’utiliser votre grappin ou rejoindre un point de lumière pour lui échapper.

Imprévisible

Quand la créature vous pourchasse, semez-la 25 fois en sautant par-dessus un fossé.

S’il vous manque des actions de ce genre, allez dans le chapitre VI pour effectuer ce trophée. Il vous suffira de recharger le sous-chapitre 2 pour tomber sur cette séquence.

Le Scorpion de mer

Débloquez tous les trophées de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Et voilà, vous savez maintenant comment obtenir le platine de Resonance: A Plague Tale Legacy. N’hésitez pas à retrouver notre page de guides qui vous permettra de connaître l’emplacement de tous les charmes, artefacts et toutes les armes pour parvenir à vos fins !