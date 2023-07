Trine 5: A Clockwork Conspiracy date sa sortie au 31 août

Pontius fait le beau

C’est officiel, Trine 5: A Clockwork Conspiracy sortira le 31 août prochain, soit dans un peu plus d’un mois. Le titre sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et sur PC via Steam, Epic Games Store et GOG. THQ Nordic, son éditeur, vient de confirmer tout cela avec une toute nouvelle vidéo qui permet de (re)faire les présentations avec Pontius, célèbre chevalier de la licence.

Protecteur du royaume et adorateur de tarte, Pontius est l’un des personnages que l’on pourra incarner dans ce cinquième volet – et déjà connu des fans de la franchise. Rappelons que ce nouveau jeu nous fera affronter l’armée de Clockwork, où nos héros vont devoir tenter de ramener la justice et la paix dans la contrée. On retrouve toujours un jeu en 2.5 avec de l’action, des personnages aux traits différents et surtout cette coopération locale ou en ligne si sympathique. On notera l’arrivée d’un nouveau système de quêtes pour améliorer nos compétences.

On pourra donc découvrir tout cela le 31 août. L’édition physique du titre est d’ores et déjà disponible en précommande pour seulement une trentaine d’euros. Vous pouvez d’ailleurs passer par notre comparateur de prix pour soutenir le site.