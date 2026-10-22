Traits Call of Duty : DMZ : lequel choisir selon votre façon de jouer ?
Call of Duty: DMZ, de Modern Warfare 4, vous propose d’investir des points dans un arbre de talents appelé “Traits”. Dans la mesure où cet arbre de talents est bloqué par un système de progression, on a décidé de vous composer ce guide pour vous expliquer en détail ce que chaque arbre peut vous proposer.
C’est quoi les traits dans Call of Duty DMZ ?
Les traits sont une nouveauté apportée par Call of Duty: DMZ. Ces derniers permettent d’améliorer l’efficacité de vos Opérateurs dans le mode extraction de Modern Warfare 4. Pour faire simple, vous gagnez des points à mesure que vous progressez dans le mode, notamment en accomplissant des missions.
D’ailleurs, ces points sont strictement liés à l’Opérateur qui les a obtenus. Ainsi, vous ne pouvez pas les transférer d’un personnage à un autre, même si l’un est porté disparu (donc, mort sur le champ de bataille).
Ces traits se déclinent en trois arbres de compétences différents, tous axés sur une vision différente de combat de Call of Duty: DMZ :
- Le combat à l’état pur (guerrier)
- La récupération de ressources (éclaireur)
- Les capacités de soutien ou utilitaires. (survivaliste)
Quels traits choisir dans Call of Duty DMZ ?
Le choix des traits dépend essentiellement de votre façon de jouer dans Call of Duty: DMZ et des personnes qui vous accompagneront (peut-être) lors de vos visites à Hajin. Ainsi, libre à vous de choisir les traits les plus adaptés selon vos besoins.
D’ailleurs, il est important de noter que certaines compétences sont uniquement disponibles dans certains arbres de talent, mais il faut savoir que d’autres peuvent apparaître de manière aléatoire entre les trois arbres de compétences. La génération des traits a une petite part de hasard, ainsi, tous les Opérateurs sont singuliers. Par conséquent, il n’y a pas réellement de build possible à composer et il n’est pas nécessairement mauvais de ne pas secourir un opérateur ayant des traits peu utiles.
Attention, chaque niveau ne vous permet d’investir que dans une compétence sur les deux ou trois proposées.
Les différentes compétences du trait guerrier
- Moins de dégâts d’explosifs et de tactiques
- Invisible aux optiques thermiques et au ciblage IA
- Les éliminations prolongent vos effets actifs
- Une fois par partie, vous avez une auto-réanimation
- Les éliminations réinitialisent le sprint tactique
- Les accessoires mortels et tactiques se régénèrent lentement
- Les éliminations réduisent le délai de régénération
- Les adversaires lâchent un objet de plus
- Les ennemis touchés par vos accessoires mortels lâchent plus de ressources
- Le coup de crosse devient un coup de couteau
- Les adversaires éliminés peuvent lâcher ingrédients ou objets de valeur
Les différentes compétences du trait éclaireur
- Réanimez vos alliés plus vite
- Plus d’argent extrait
- Les conteneurs intacts émettent une impulsion radar
- +20 % de capacité de ressources d’imprimante
- Invisible pour les drones
- Les drones deviennent des drones avancés
- Fabriquez à partir de matériaux de base en partie
- Les hostiles lâchent des ingrédients d’imprimante
- Butin en plus dans les conteneurs
- Vos tours de reconnaissance n’expirent jamais
- +20 % de capacité de ressources d’imprimante
Les différentes compétences du trait survivaliste
- Régénère la santé perdue via le garrot
- Lorsque l’atout Dernier souffle est actif, l’exfiltration est appelée pour vous
- Les sites SAM et les tours de reconnaissance sont capturés plus longtemps
- Consommables plus longs, équipement plus résistant
- Les exfiltrations arrivent plus vite
- Les réanimations sont plus rapides
- Jette un fumigène quand vous êtes à terre
- Effet antidouleur en réanimation
- Votre première blessure se soigne seule
- Vous subissez moins de dégâts de radiation
- Vous traînez plus vite un coéquipier à terre
Les traits qui peuvent apparaître dans les trois arbres de talents
- Le garrot utilisable quand vous n’êtes pas au max de vie
- Les munitions lâchées par l’Al comptent double
- Plus de munitions en réserve
- +1 létal et +1 tactique
- +1 emplacement de plaque
- Révèle les lieutenants et commandants proches
- +20 % d’argent grâce aux opérations
- +20 % de matériaux en recyclant
- +50 % de stockage de ressources
- Plein et réparation des véhicules 2 x plus rapides
- L’exfiltration finale est indiquée sur la carte tactique
- Un sac de ravitaillement est largué à côté de vous au début de la partie
- +4 emplacements de sac à dos
- Létaux et tactiques rechargés depuis le sac
- +1 emplacement sécurisé dans le sac
- Plus d’XP d’opérateur
- Les primes sont mieux récompensées
- Les infos sur les primes moins chères
- Vous retenez votre souffle plus longtemps sous l’eau
- Alerte quand des joueurs sont proches ou vous visent
- Actions d’arme et recharge du sprint plus rapides
- Mettre à terre déclenche une impulsion de reconnaissance
- La vigilance baisse plus vite
- +1 létal
- +1 tactique
- Le premier garrot ne coûte pas de vie
- Les véhicules consomment moins de carburant
- Clés trouvées à durabilité max
- Les éliminations d’opérateurs donnent une série
- Vous pouvez crocheter les portes verrouillées
- Plus de chances de trouver les objets des recettes épinglées
- +20 % de valeur pour les objets de valeur extraits
- Vous repérez les opérations secondaires de plus loin
- Les piles d’ingrédients d’imprimante sont doublées
- Vous subissez moins de dégâts en parachute
- +2 plaques en réserve
- Remettre des plaques est plus rapide
- Bref effet antidouleur sur les éliminations d’opérateurs
- La vie se régénère plus tôt
- Le surplus remplit votre ressource la plus basse
- Plus de munitions et de plaques au réapprovisionnement
- Réanimations plus rapides, pour vous et les autres
- Révèle le coffre-fort le plus proche
- Munitions doublées et butin amélioré
- Alerte quand des opérateurs sont proches
- Moins de dégâts du gaz et le masque à gaz est plus résistant
- Pas de saignement en Dernier souffle et vous rampez plus vite
- Permet de traquer les opérateurs grâce à leurs empreintes
- Les tours de reconnaissance n’expirent jamais
- Volez un trait mineur avec avec un Dog Tag
Si vous avez d’autres questions sur Call of Duty DMZ de MW4, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides qui saura vous fournir toutes les dernières astuces pour parvenir à améliorer votre base et survivre lors des différentes missions. Sinon, rendez-vous sur la rubrique Actualités pour être au fait des dernières nouvelles concernant le jeu.