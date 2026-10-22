Traits Call of Duty : DMZ : lequel choisir selon votre façon de jouer ?

C’est quoi les traits dans Call of Duty DMZ ?

Les traits sont une nouveauté apportée par Call of Duty: DMZ. Ces derniers permettent d’améliorer l’efficacité de vos Opérateurs dans le mode extraction de Modern Warfare 4. Pour faire simple, vous gagnez des points à mesure que vous progressez dans le mode, notamment en accomplissant des missions.

D’ailleurs, ces points sont strictement liés à l’Opérateur qui les a obtenus. Ainsi, vous ne pouvez pas les transférer d’un personnage à un autre, même si l’un est porté disparu (donc, mort sur le champ de bataille).

Source : ActuGaming

Ces traits se déclinent en trois arbres de compétences différents, tous axés sur une vision différente de combat de Call of Duty: DMZ :

Le combat à l’état pur (guerrier)

La récupération de ressources (éclaireur)

Les capacités de soutien ou utilitaires. (survivaliste)

Quels traits choisir dans Call of Duty DMZ ?

Le choix des traits dépend essentiellement de votre façon de jouer dans Call of Duty: DMZ et des personnes qui vous accompagneront (peut-être) lors de vos visites à Hajin. Ainsi, libre à vous de choisir les traits les plus adaptés selon vos besoins.

D’ailleurs, il est important de noter que certaines compétences sont uniquement disponibles dans certains arbres de talent, mais il faut savoir que d’autres peuvent apparaître de manière aléatoire entre les trois arbres de compétences. La génération des traits a une petite part de hasard, ainsi, tous les Opérateurs sont singuliers. Par conséquent, il n’y a pas réellement de build possible à composer et il n’est pas nécessairement mauvais de ne pas secourir un opérateur ayant des traits peu utiles.

Source : ActuGaming

Attention, chaque niveau ne vous permet d’investir que dans une compétence sur les deux ou trois proposées.

Les différentes compétences du trait guerrier

Moins de dégâts d’explosifs et de tactiques

Invisible aux optiques thermiques et au ciblage IA

Les éliminations prolongent vos effets actifs

Une fois par partie, vous avez une auto-réanimation

Les éliminations réinitialisent le sprint tactique

Les accessoires mortels et tactiques se régénèrent lentement

Les éliminations réduisent le délai de régénération

Les adversaires lâchent un objet de plus

Les ennemis touchés par vos accessoires mortels lâchent plus de ressources

Le coup de crosse devient un coup de couteau

Les adversaires éliminés peuvent lâcher ingrédients ou objets de valeur

Les différentes compétences du trait éclaireur

Réanimez vos alliés plus vite

Plus d’argent extrait

Les conteneurs intacts émettent une impulsion radar

+20 % de capacité de ressources d’imprimante

Invisible pour les drones

Les drones deviennent des drones avancés

Fabriquez à partir de matériaux de base en partie

Les hostiles lâchent des ingrédients d’imprimante

Butin en plus dans les conteneurs

Vos tours de reconnaissance n’expirent jamais

+20 % de capacité de ressources d’imprimante

Les différentes compétences du trait survivaliste

Régénère la santé perdue via le garrot

Lorsque l’atout Dernier souffle est actif, l’exfiltration est appelée pour vous

Les sites SAM et les tours de reconnaissance sont capturés plus longtemps

Consommables plus longs, équipement plus résistant

Les exfiltrations arrivent plus vite

Les réanimations sont plus rapides

Jette un fumigène quand vous êtes à terre

Effet antidouleur en réanimation

Votre première blessure se soigne seule

Vous subissez moins de dégâts de radiation

Vous traînez plus vite un coéquipier à terre

Les traits qui peuvent apparaître dans les trois arbres de talents

Le garrot utilisable quand vous n’êtes pas au max de vie

Les munitions lâchées par l’Al comptent double

Plus de munitions en réserve

+1 létal et +1 tactique

+1 emplacement de plaque

Révèle les lieutenants et commandants proches

+20 % d’argent grâce aux opérations

+20 % de matériaux en recyclant

+50 % de stockage de ressources

Plein et réparation des véhicules 2 x plus rapides

L’exfiltration finale est indiquée sur la carte tactique

Un sac de ravitaillement est largué à côté de vous au début de la partie

+4 emplacements de sac à dos

Létaux et tactiques rechargés depuis le sac

+1 emplacement sécurisé dans le sac

Plus d’XP d’opérateur

Les primes sont mieux récompensées

Les infos sur les primes moins chères

Vous retenez votre souffle plus longtemps sous l’eau

Alerte quand des joueurs sont proches ou vous visent

Actions d’arme et recharge du sprint plus rapides

Mettre à terre déclenche une impulsion de reconnaissance

La vigilance baisse plus vite

+1 létal

+1 tactique

Le premier garrot ne coûte pas de vie

Les véhicules consomment moins de carburant

Clés trouvées à durabilité max

Les éliminations d’opérateurs donnent une série

Vous pouvez crocheter les portes verrouillées

Plus de chances de trouver les objets des recettes épinglées

+20 % de valeur pour les objets de valeur extraits

Vous repérez les opérations secondaires de plus loin

Les piles d’ingrédients d’imprimante sont doublées

Vous subissez moins de dégâts en parachute

+2 plaques en réserve

Remettre des plaques est plus rapide

Bref effet antidouleur sur les éliminations d’opérateurs

La vie se régénère plus tôt

Le surplus remplit votre ressource la plus basse

Plus de munitions et de plaques au réapprovisionnement

Réanimations plus rapides, pour vous et les autres

Révèle le coffre-fort le plus proche

Munitions doublées et butin amélioré

Alerte quand des opérateurs sont proches

Moins de dégâts du gaz et le masque à gaz est plus résistant

Pas de saignement en Dernier souffle et vous rampez plus vite

Permet de traquer les opérateurs grâce à leurs empreintes

Les tours de reconnaissance n’expirent jamais

Volez un trait mineur avec avec un Dog Tag

Si vous avez d’autres questions sur Call of Duty DMZ de MW4, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides qui saura vous fournir toutes les dernières astuces pour parvenir à améliorer votre base et survivre lors des différentes missions. Sinon, rendez-vous sur la rubrique Actualités pour être au fait des dernières nouvelles concernant le jeu.