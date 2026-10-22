Faux billets Call of Duty DMZ : comment réussir l’ordre Récolte de renseignement ?

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Dans le chapitre Contrefaçon de Call of Duty: DMZ de Modern Warfare 4, vous allez devoir pirater une tour de reconnaissance, éliminer des soldats, mais surtout récupérer des faux billets lâchés par des soldats marqués. Dans ce guide dédié, on explique comment procéder pour enfin en terminer avec cet ordre.

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Source : ActuGaming

Où trouver la tour de reconnaissance à pirater à Deadtown dans Call of Duty: DMZ ?

Pour cette première partie de l’ordre “Récolte de renseignements” sur le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4, sachez que c’est très simple et qu’il s’agit notamment d’une “erreur” de traduction.

Deadtown n’existe pas sur les cartes françaises, ainsi il faudra plutôt se fier à sa traduction littérale, donc Ville morte. Cette zone est située au sud-ouest de la carte et se trouve même assez recluse du reste de la carte.

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Source : ActuGaming

La tour de reconnaissance est indiquée sur votre carte par une tour et il vous suffira de monter jusqu’au toit (depuis l’intérieur) pour être en mesure d’activer la tour de reconnaissance.

Il faut savoir que si la carte est déjà active, par un joueur autre qu’un membre de votre escouade, vous ne pourrez pas profiter de la balise de reconnaissance et la mission ne pourra pas progresser de votre côté. Vous devez alors attendre que la balise ait fait son travail pour le précédent joueur pour lancer une reconnaissance.

  • Bon à savoir : les joueurs sont indiqués d’un point rouge tandis que les bots sont marqués par un point rouge, mais avec le centre vide.
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Source : ActuGaming

Où trouver les faux billets dans Call of Duty: DMZ ?

Cette étape de la quête est la plus hasardeuse et celle qui peut poser le plus de problèmes dans Call of Duty: DMZ de MW4.

Pour que le sac de faux billets tombe, vous devez éliminer des adversaires marqués par la balise que vous aurez activée à la Ville morte. Ensuite, il vous suffira de croiser les doigts pour que ce dernier tombe pendant la durée du balayage de la tour de reconnaissance.

Il peut arriver qu’un premier essai ne fonctionne pas. C’est pourquoi il ne faut jamais quitter la zone de reconnaissance et surveiller ce que font tomber les adversaires. Mais, surtout, il ne faudra pas hésiter à relancer un balayage de reconnaissance si le sac ne tombe pas.

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Source : ActuGaming

D’ailleurs, le sac de faux billets est considéré comme un objet à extraire. De ce fait, il ne sera pas impossible de tomber sur ce dernier en éliminant un joueur, puis en fouillant un opérateur tombé au combat.

Et voilà pour ce qui est des faux billets dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4 ! Si vous avez d’autres questions concernant ce mode de jeu, sachez que nous avons peut-être de quoi vous aider dans notre rubrique Guides. Sinon, si vous souhaitez être tenu des dernières infos majeures du jeu, sachez que notre rubrique Actualités saura sans aucun doute vous contenter.

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