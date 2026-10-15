Call of Duty : Une nouvelle sous-série est en développement en marge de Modern Warfare et Black Ops

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Lorsque la saga Call of Duty s’écarte de ses sagas majeures, cela ne lui réussit pas toujours. Ce n’est donc pas pour rien si Activision reste enfermé dans le cycle Modern Warfare/Black Ops ces dernières années, même si là encore, le public peut se montrer absent. L’éditeur sent en tout cas que sa licence besoin d’un peu de renouveau, et confirme qu’une nouvelle sous-série est bien en préparation.

Call of Duty: Modern Warfare 4 // Source : Activision

Enfin un peu de neuf pour la licence ?

Tyler Bahl, qui agit en tant que chief marketing officer chez Activision, a fait le point sur la saga Call of Duty au micro de The Game Business, juste avant la sortie de Modern Warfare 4. Il reconnaît que ces dernières années, la licence s’est surtout orientée sur des suites de Modern Warfare et Black Ops, au lieu d’explorer de nouveaux horizons. Et si l’épisode de cette année rentre bien dans ce cycle, il nous promet aussi qu’une nouvelle sous-série Call of Duty est en préparation :

« Ce n’était pas ce que notre communauté attendait [à propos des épisodes successifs de ces dernières années]. Elle souhaitait quelque chose de nouveau, et même si le jeu proposait différentes époques et de nouvelles mécaniques, elle cherchait surtout une rupture de ton. Nous avons donc déjà annoncé qu’un futur titre constituerait une nouvelle sous-série, et nous en avons posé les bases. Mais nous sommes très enthousiastes à propos de Modern Warfare 4, qui répond justement à certaines de ces attentes. »

Activision avait déjà promis une rupture dans ce cycle l’année dernière, mais Modern Warfare 4 avait été annoncé quelques mois plus tard, de quoi causer pas mal de confusion. Il faut simplement comprendre que développer un jeu prend du temps (même un Call of Duty), et que cette nouvelle sous-licence est bel et bien en développement, malgré l’épisode de cette année. Bahl se garde bien de dire que le prochain épisode sera ancré dans cette série, puisqu’il parle simplement d’un « futur titre », sans dire s’il s’agira de celui de l’année prochaine ou non. Le changement, c’est pas encore maintenant, mais c’est presque à l’horizon.

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Jaquette de Call of Duty Modern Warfare 4
Call of Duty Modern Warfare 4
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Date de sortie : 23/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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