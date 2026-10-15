Call of Duty : Une nouvelle sous-série est en développement en marge de Modern Warfare et Black Ops

Enfin un peu de neuf pour la licence ?

Tyler Bahl, qui agit en tant que chief marketing officer chez Activision, a fait le point sur la saga Call of Duty au micro de The Game Business, juste avant la sortie de Modern Warfare 4. Il reconnaît que ces dernières années, la licence s’est surtout orientée sur des suites de Modern Warfare et Black Ops, au lieu d’explorer de nouveaux horizons. Et si l’épisode de cette année rentre bien dans ce cycle, il nous promet aussi qu’une nouvelle sous-série Call of Duty est en préparation :

« Ce n’était pas ce que notre communauté attendait [à propos des épisodes successifs de ces dernières années]. Elle souhaitait quelque chose de nouveau, et même si le jeu proposait différentes époques et de nouvelles mécaniques, elle cherchait surtout une rupture de ton. Nous avons donc déjà annoncé qu’un futur titre constituerait une nouvelle sous-série, et nous en avons posé les bases. Mais nous sommes très enthousiastes à propos de Modern Warfare 4, qui répond justement à certaines de ces attentes. »

Activision avait déjà promis une rupture dans ce cycle l’année dernière, mais Modern Warfare 4 avait été annoncé quelques mois plus tard, de quoi causer pas mal de confusion. Il faut simplement comprendre que développer un jeu prend du temps (même un Call of Duty), et que cette nouvelle sous-licence est bel et bien en développement, malgré l’épisode de cette année. Bahl se garde bien de dire que le prochain épisode sera ancré dans cette série, puisqu’il parle simplement d’un « futur titre », sans dire s’il s’agira de celui de l’année prochaine ou non. Le changement, c’est pas encore maintenant, mais c’est presque à l’horizon.