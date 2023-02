Tower of Fantasy : La version 2.3 est le meilleur moment pour se lancer !

Chapeauté par l’équipe chinoise de Hotta Studio et édité par Level Infinite, Tower of Fantasy est un titre free-to-play disponible depuis août dernier sur PC, iOS et Android. Depuis, le jeu en monde ouvert a déployé de nombreux contenus et des personnages inédits à travers des mises à jour souvent bien garnies. Ce mois-ci ne dérogera pas à la règle en accueillant une nouvelle version majeure mais aussi des festivités pour fêter comme il se doit le semi-anniversaire !

La période idéale pour lancer le jeu

Sorti le 11 août 2022 dans nos contrées françaises, Tower of Fantasy est un action RPG en monde ouvert qui était sorti en Chine l’année d’avant. Déjà bien complet à son lancement, le MMO, jouable seul ou avec des amis, a enchaîné les mises à jour : en six mois, les joueurs et joueuses – appelés les Explorateurs dans le jeu – ont pu profiter de plusieurs nouvelles zones, de nouveaux personnages et de nombreux modes de jeu supplémentaires. Il faut dire que l’objectif des développeurs était de rattraper la version d’origine, afin de proposer les nouveautés en simultanée aux occidentaux. Cela fait donc un sacré paquet de nouvelles choses qui ont été déployées en un laps de temps réduit.

Désormais, avec l’arrivée de la mise à jour 2.3 « Parmi les Miasmes » le 2 février dernier, le jeu est plus proche que jamais de la version chinoise. C’est donc le meilleur moment pour commencer à jouer à Tower of Fantasy ! L’occasion idéale de découvrir ce MMO téléchargeable gratuitement, rempli de contenus et qui va prochainement reprendre un rythme moins soutenu quant à la parution de nouveaux personnages (aussi appelés Simulacres).

Une aventure variée

Récompensé du meilleur jeu tablette de 2022 au Google Play Awards, Tower of Fantasy a su grandement diversifier son aventure. Prenant place dans un univers science-fiction, le titre nous embarque dans le monde d’Aida, dernier bastion de l’humanité après la perte de toutes les énergies de la planète Terre. La population est alors à la recherche d’une énergie très puissante, nommée Omnium, minée grâce à une tour, la Tower of Fantasy.

Depuis son lancement, Tower of Fantasy a su apporter de nombreuses nouveautés pour varier son expérience : cela a commencé par la 1.5 et son île artificielle mais surtout lors du déploiement de la mise à jour 2.0, qui a accueilli Vera et Mirroria. Le premier est un désert qui alterne entre zone aride et oasis, et la seconde n’est autre qu’une grande cité à l’ambiance cyberpunk. Puis les joueurs ont ensuite pu découvrir l’Abîme Déconcertant et ses trois niveaux labyrinthiques.

Une variété dans les paysages et environnements à parcourir, qui s’accompagne de nombreux personnages, appelés Simulacres. Les Explorateurs peuvent créer des combinaisons de trois armes différentes et aux combos variés pour avoir la meilleure synergie possible. En plus de l’exploration et des combats dynamiques en temps réel, n’oublions pas les nombreux autres ajouts depuis son lancement, avec de nouvelles Opérations Conjointes (des instances), de nouveaux Worlds Boss ou encore de nouvelles énigmes environnementales à réaliser.

Parmi les Miasmes : la 2.3 apporte une nouvelle zone

Ce début février a signé l’arrivée d’une nouvelle mise à jour majeure, appelée Parmi les Miasmes. Avec cette version 2.3, Tower of Fantasy se rapproche de la version chinoise et permet notamment de découvrir le Marais aux Miasmes. Il s’agit d’une zone situé au Nord-Est du Désert de Véra remplie de vallées rocheuses et d’une végétation abondante aux allures de forêt tropicale. De quoi appuyer la diversité des environnements du jeu, en apportant de nouveaux puzzles environnementaux à résoudre, qui cachent de nombreux Nucleus Ors et Noirs et des Cristaux Obscurs.

Alyss, nouveau Simulacre de type givre, fait aussi son apparition sur une nouvelle bannière temporaire. Cette nouvelle arme de givre est caractérisée par un gameplay aérien et très atypique puisqu’elle se bat avec ses pieds, ou plutôt, ses talons, en mêlant gracieusement la danse au combat. Si l’histoire continue avec de nouveaux chapitres, Alyss propose également sa propre mission de Simulacre. Un autre personnage sera également bientôt jouable, Umi, qui sera de l’élément physique et qui sera prochainement ajouté dans sa bannière dédiée. Lin est également revenue en rerun, cet excellent personnage de type aberration.

Cette 2.3 est complétée par l’arrivée de nouvelles créatures ainsi que deux nouveaux World Boss : Jormungan, qui utilise une claymore et Eva, qui lance des assauts renforcés par ses statistiques de foudre. Le niveau maximal a aussi été poussé à 90, permettant d’augmenter ses armes à un nouveau cap, ainsi que d’améliorer son suppresseur. Une nouvelle pièce d’équipement s’ajoute, et bonne nouvelle pour les futurs nouveaux joueurs, le didacticiel a été optimisé pour améliorer l’expérience.

Deux nouvelles opérations conjointes sont aussi jouables et elles sont pour le moins originales : Fête Carnavalesque nous confronte à un groupe de musique, Poursuite du Destin nous permet de conduire des véhicules. Enfin, du contenu endgame s’invite à la fête, avec Origine de la Guerre, un défi saisonnier en équipe de quatre, où l’objectif est de monter au plus haut niveau, où chaque palier reforge d’ennemis à battre dans un temps imparti.

Un semi-anniversaire bien garni

Comme si cela ne suffisait pas, Hotta Studio veut également fêter les six mois d’existence du titre avec plusieurs festivités. Après des Nucleus Rouges, on peut actuellement récupérer des Cristaux Obscurs tous les jours. Un joli cadeau pour les personnes qui veulent Alyss par exemple. On note surtout un événement communautaire qui permettra ensuite de récupérer un skin limité gratuit : pour cela, les joueurs et joueuses peuvent voter pour leur Simulacre préféré parmi une liste des huit plus populaires (Ruby, Lin, King…). Le gagnant sera affublé d’un nouveau skin, qui sera ensuite gratuit pour tous les Explorateurs ! Lin est actuellement en tête mais vous pouvez encore voter !

Par ailleurs, pour inciter la communauté à inviter de nouveaux (ou d’anciens) joueurs, des récompenses sont attribuées si vous recrutez/parrainez quelqu’un à rejoindre l’aventure Tower of Fantasy (ou à faire revenir un joueur qui ne s’était pas connecté depuis au moins deux semaines). Cristaux Obscurs et Nucleus Rouges sont au programme avec une récompense pour tout le monde si certains objectifs globaux sont atteints sur le serveur.

Découvrez gratuitement le monde de Tower of Fantasy

Vous l’avez compris, entre les nombreux contenus déjà existants, l’arrivée récente de la mise à jour 2.3 et de sa grande nouvelle zone, l’ajout de modes endgame, les cadeaux du semi-anniversaire, son aspect free-to-play et le retard presque rattrapé sur la version chinoise, c’est indéniablement le meilleur moment pour se (re)lancer dans Tower of Fantasy. Le jeu est jouable gratuitement sur iOS, Android et PC, aussi bien sur le launcher officiel que via Steam.