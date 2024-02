Angel attack

Le crossover entre l’anime culte et le gacha est annoncé depuis un bout de temps maintenant, mais il devient enfin un peu plus concret. Une collaboration qui arrivera donc le 12 mars prochain, et qui permettra de retrouver certains personnages d’Evangelion qui pourront combattre à nos côtés, tandis que l’on contrôlera le mécha original de la Tour fantastique. Asuka deviendra un simulacre pour l’occasion, ce qui devrait ravir les amoureux du personnage. On a aujourd’hui droit à un nouvel aperçu de ce que donnera cette collaboration très spéciale, qui promet d’être tout à fait épique et démesurée dans le jeu, avec des combats très spectaculaires.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, les consoles PlayStation, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter tous nos guides pour en savoir plus sur le jeu.