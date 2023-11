Tower of Fantasy : Jouez gratuitement à ce RPG en monde ouvert avec une tonne de nouveautés

On ne peut pas le nier, Tower of Fantasy profite d’une excellente dynamique avec l’arrivée de très régulières mises à jour. Cette semaine, le MMORPG a accueilli sa version 3.4 appelée Papillon dans l’Abîme qui apporte pas mal de nouvelles choses : nouvelle zone, de nouvelles quêtes liées à l’histoire principale, un nouveau personnage avec le simulacre Nan Yin, mais également de nouveaux événements, un nouveau boss et un nouveau mode coopératif, idéal pour jouer avec ses amis.

Une nouvelle zone enneigée à Villemarais

Introduit dans la 3.3, Villemarais s’agrandit. Avec cette mise à jour, la région enneigée est désormais entièrement disponible avec plein de nouveaux recoins à parcourir. Entre de magnifiques grottes à explorer et des sentiers de montage à arpenter, la zone regorge de merveilles à trouver avec son lot de récompenses et d’énigmes à résoudre. Attention au froid puisqu’ici, il est encore plus puissant, ce qui pourrait vous êtes fatal.

Pour faire face à cette mécanique de froid, vous aurez alors plusieurs options : la première est la plus importante, avancer dans l’histoire principale pour récupérer une relique qui vous protègera un peu contre ce froid. La seconde est d’allumer et de vous réchauffer auprès des nombreux feux de camp disposés ci-et-là dans la région.

Au fil des mises à jour Tower of Fantasy a su nous faire voyager. Après le continent initial d’Asperia et de son île artificielle qui s’est greffée peu après, les joueurs et les joueuses ont pu s’avancer dans le désert de Gobbi et découvrir la ville cyberpunk Mirroria lors de la mise à jour 2.0 Vera. Si l’on n’oublie pas le sombre habillement déconcertant, c’est ensuite la région Innars sous l’eau et plus récemment le Domaine 9 qui sont venus diversifier l’exploration. Villemarais est quant à elle absolument magnifique avec ses paysages enneigés, ces nouvelles énigmes et ses actions liées aux statues.

Un nouveau boss : Merbelle

Vous vous en doutez, cette nouvelle zone ne sera pas qu’un prétexte à gambader et regorge de dangers. Si l’on fera face à de nouvelles énigmes environnementales et de nouveaux adversaires, il faudra également tenir tête à un nouveau world boss. Appelé L’Obscurité : Merbelle, celui-ci ajoute du défi et ne se laissera pas faire !

Il est situé plutôt au nord de la nouvelle zone de Villemarais, plus précisément au niveau du Canyon Neigeambrée. Ce boss à l’allure mi-humaine mi-poisson peut se transformer en forme liquide et bouge particulièrement bien. Elle peut alors transformer l’eau en glace. Petite particularité également pour le world boss de la 3.3 puisque Xingtian a changé d’emplacement et se situe désormais au niveau de la Zone de Détention.

Un nouveau personnage, Nan Yin

Dans Tower of Fantasy, les personnages prennent la forme de simulacre. Comme à chaque mise à jour, on peut alors découvrir de nouveaux simulacres. Avec la 3.4 arrive Nan Yin et son Bambou Noir, une arme aux dégâts altérés particulièrement prometteuse (c’est seulement la 3e arme altérée du jeu). Bien équilibrée entre la recharge et la fracture, cette nouvelle arme devrait rapidement se positionner comme un simulacre à avoir absolument, notamment pour les joueurs et joueuses qui se la jouent free-to-play. Difficile de ne pas la rapprocher à celle de Lin sortie il y a quelques mois, qui refait d’ailleurs son apparition sur une autre bannière temporaire. D’ailleurs, Nan Yin intervient dans l’histoire principale avec de nouvelles quêtes à découvrir.

Nouvelle fonctionnalité : Champ d’exécution

On évoquait le changement de place de Xingtian : sachez qu’une nouvelle activité se tient au Quartier général du champ d’exécution, avec le mode Champ d’exécution. En se rapprochant de l’unité de console à cet endroit, vous pourrez voir l’état du champ de bataille qui se traduit par un événement du serveur. Grossièrement, vous et les autres joueurs allez devoir contribuer à une progression commune en réalisant des donations pour débloquer des récompenses mais aussi faire en sorte que le boss soit plus accessible, notamment en récupérant des buffs. Un bon moyen de coopératif avec les autres personnes présentes sur le serveur.

Des événements saisonniers

C’est l’hiver ! Si la nouvelle région est indéniablement dans le thème de la saison, Hotta Studio ajoute également une nouvelle fournée d’activités avec des événements saisonniers qui célèbrent Thankgiving et cette période hivernale. Partagez donc l’esprit festif de Villemarais et des fêtes de fin d’année avec toute une série d’événements. Les développeurs ont même prévu un planning complet, histoire de s’y retrouver avec toutes ces choses à faire ! On peut alors profiter de la Saison de la gratitude dorée, avec Les Jeux Dorés qui sont déjà lancés (une épreuve où il faut arriver premier après avoir enchaîné des mini-jeux à la Intervilles). Tout est présenté sur notre capture d’écran plus haut.

Les autres changements de la 3.4

D’autres nouveautés viennent se greffer à cette belle liste d’ajouts. Par exemple, on a désormais la possibilité d’opter pour un mode équilibré pour les opérations conjointes. Cela permet de mettre les 4 joueurs à un niveau similaire face à des ennemis plus longs à battre. Idéal pour les nouveaux joueurs qui seront nivelés vers le haut, tandis que les personnes qui ont déjà leur équipement au maximum pourront récupérer des conducteurs d’améliorations. La boutique PvP a aussi été mise à jour, tout comme le mode Capture de Bête (la chasse) qui accueille de nouveaux monstres à collectionner. On a également l’arrivée d’un système d’ambassadeur, de nouvelles tâches et événements à effectuer et d’autres joyeusetés, comme une actualisation des packs cadeau.

Le meilleur moment pour jouer à Tower of Fantasy ?

Avec cette mise à jour 3.4, Tower of Fantasy gonfle encore son contenu qui était déjà gargantuesque. C’est donc l’occasion idéale pour se lancer (ou se relancer) dans l’aventure ! Disponible gratuitement sur PC, iOS, Android et PlayStation, le jeu propose beaucoup de choses à faire sans sortir la carte bleue. De plus, avec les fêtes de fin d’année, les événements liés à Noël ou les offres Black Friday, c’est le moment parfait pour récupérer moult récompenses ! Vous pouvez découvrir le jeu sur le site officiel.