En attendant la collaboration Evangelion, Tower of Fantasy présente la jeune Yan Miao

Evangelion bientôt dans le gacha

L’information que l’on retient le plus, c’est bien sûr l’annonce d’une collaboration avec Evangelion. Si Tower of Fantasy avait déjà eu droit à quelques partenariats sur le sol chinois, c’est le premier majeur qui sera disponible dans nos contrées européennes. Et ce n’est pas une petite collaboration puisque l’action RPG en monde ouvert accueillera Evangelion, Asuka Langley Soryu, Rei Ayanami, Shinji Ikari, et l’Evangelion Test Type-01 au cours d’une future mise à jour.

Il faudra tout de même être patient puisque cette collaboration n’arrivera qu’au cours du début de l’année 2024, donc dans quelques semaines. On pourrait imaginer qu’elle vienne lancer la 4.0 puisque cela s’accompagnera de quêtes, de tenues et de véhicules personnalisés, avec, on espère, des événements liés à la licence.

La 3.5 arrive avec Yan Miao

Plus récemment dans la (vraie) actualité de Tower of Fantasy, les développeurs ont publié une longue vidéo pour Yan Miao, le prochain simulacre que l’on pourra invoquer. La bannière arrivera en même temps que la mise à jour 3.5, autrement dit le 21 décembre au matin et nous permettra de découvrir la jeune personnage qui sera de type physique et feu. Un chara-design tout de même très réussi, qui donne désormais envie de voir ce qu’elle vaudra en jeu.

Cette longue bande-annonce est d’ailleurs là pour introduire le personnage, son histoire et son caractère, en se terminant sur une fête d’anniversaire. Quelques jours plus tard, le 9 janvier, Brevey arrivera elle aussi en jeu avec une bannière dédiée. On rappelle que Tower of Fantasy est maintenant disponible sur PC, PlayStation et smartphones en free-to-play.