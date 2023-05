Tower of Fantasy : Le concurrent de Genshin Impact débarque cet été sur PS4 et PS5

Le vrai envol pour Tower of Fantasy ?

C’est via un nouveau trailer que l’on peut apprendre que Tower of Fantasy débarque enfin sur consoles. Une telle version était assez attendue puisque cela va aider le jeu à s’ouvrir à un public plus large, et étant donné que le titre mise beaucoup sur l’aspect multijoueur, c’est un détail important.

Reste à savoir quand. Pour le moment, les versions PS4 et PS5 de Tower of Fantasy sont programmées pour sortir dans le courant de l’été, mais aucune précision n’a été apportée. On peut aussi croiser les doigts pour que les joueurs et joueuses PC et mobiles puissent conserver leur progression sur PlayStation, avec l’activation du cross-play.

Tower of Fantasy est actuellement disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter tous nos guides pour en savoir plus.