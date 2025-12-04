Total War: Medieval III est annoncé, tout comme le DLC Lords of the End Times pour Total War: Warhammer III

Une mise à jour gratuite se prépare aussi

Commençons par Total War: Warhammer III, qui n’est donc pas encore mort et qui continuera d’évoluer à l’avenir. Creative Assembly souhaite continuer le support de cet épisode, notamment avec l’arrivée d’un nouveau DLC, qui portera le nom de Lords of the End Times.

Quatre nouveaux seigneurs légendaires seront ici introduits, dont le nécromancien Nagash. Et si vous n’avez pas envie de dépenser un centime de plus pour ce jeu, une mise à jour gratuite sera aussi proposée avec des scénarios supplémentaires pour la campagne. La sortie est prévue pour l’été 2026.

Retour au médiéval, avec encore un peu de patience

Vient ensuite l’annonce qui fera le plus parler d’elle, celle de Total War: Medieval III. Cela faisait un bout de temps qu’une partie du public de Total War espérait que la saga revienne au contexte médiéval, et le studio l’a bien compris. Avec ce nouvel épisode, Creative Assembly veut réinventer la licence, mais cela prendra du temps.

Dans un premier journal de blog, Pawel Wojs, réalisateur de cet épisode, déclare que le jeu n’est au début de sa préproduction, et s’il est annoncé aussi tôt, c’est parce que le studio souhaite être plus transparent avec la communauté :

« Notre intention en annonçant cela plus tôt est simple : Medieval III est important pour nous, et nous savons qu’il l’est aussi pour vous. Nous souhaitons donc vous donner l’opportunité de le découvrir plus en détail. Notre objectif est de vous en dire plus sur ce sur quoi nous travaillons et pourquoi nous le faisons. C’est une façon inédite pour nous de communiquer sur les premières phases de développement d’un jeu, mais nous sommes ravis de partager cette aventure avec vous. […] Nous prévoyons de donner des nouvelles environ tous les trimestres, car le développement à ce stade est très rapide. Cela nous permettra de présenter des idées plus susceptibles de résister à l’épreuve du temps. »

Pour ce titre, le studio se basera sur une nouvelle version de son moteur technique, avec de nouveaux outils et de nouvelles animations. Creative Assembly a aussi composé une équipe de vétérans qui connaissent bien le genre, et qui est donc capable de mieux comprendre les attentes du public. Ce n’est donc pas demain que vous jouerez à Total War: Medieval III, mais après toutes ces années, savoir que le jeu est enfin réel devrait déjà suffire chez certains.