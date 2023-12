Total War Pharaoh : Creative Assembly livre ses excuses, baisse le prix du jeu et promet de gros changements

Un remboursement partiel mis en place

Même une licence d’ordinaire si populaire que Total War peut être boudée par sa communauté suite à une mauvaise sortie. Total War Pharaoh est loin d’avoir convaincu tout le monde et son lancement ne s’est pas passé aussi bien qu’espéré par Creative Assembly, qui doit maintenant reprendre les choses en main. Pour cela, Roger Collum, vice-président du studio, a adressé un long message aux joueurs et aux joueuses pour parler de la situation et du futur de la série. Ce qui démarre d’abord par un message qui demande pardon :

« Ces derniers mois ont été difficiles et nous reconnaissons que nous avons commis des erreurs dans nos relations avec vous […] Nous constatons la confusion, la frustration et la méfiance à notre égard au sein de la communauté et honnêtement, cela nous brise le cœur. Nous créons des jeux pour vous apporter de la joie, pour vous inspirer l’amour de l’histoire, de la fantasy et des jeux de stratégie. Total War représente tout pour nous, nous nous en soucions aussi profondément que vous. Récemment, il est clair que nous n’avons pas réussi à le démontrer dans nos actions. Nous en sommes désolés. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes du jour au lendemain, mais nous travaillerons à établir une relation plus transparente et plus cohérente avec vous tous. »

Plus que des paroles, la communauté a besoin d’actes et le premier geste fort du studio est de réduire le prix du jeu manière permanente. Total War Pharaoh sera maintenant facturé à 39,99 €, et toutes les personnes qui ont payé le jeu plein pot depuis sa sortie devraient être remboursées partiellement (selon la différence du prix payé). Seule l’édition de base du jeu pourra maintenant être achetée. De plus, ce qui devait être le premier DLC payant en 2024 sera maintenant une mise à jour gratuite pour tout le monde.

Malgré un futur incertain et des plans qui ont changé, d’autres mises à jour arrivent pour le jeu avec plus de factions et de cultures qui seront apportées via des mises à jour elle aussi gratuites.

Les DLC de Total War Warhammer 3 sont concernés

Collum évoque également le suivi de Total War Warhammer 3, notamment en reconnaissant que le dernier DLC en date n’était pas à la hauteur. Une grosse mise à jour gratuite pour ce DLC est donc prévue pour le mois de février 2024, du moins si tout se passe bien (la date ne semble pas encore être fixée dans le marbre).

Face à cet échec, le DLC Thrones of Decay voit quant à lui son lancement être repoussé en avril 2024, alors qu’il aurait pu sortir cet hiver. Un retard qui, selon Collum, permettra de ne pas répéter les mêmes erreurs, tout en corrigeant le DLC précédent. Et même après cela, le support du jeu ne cessera pas puisque d’autres mises à jour sont encore prévues :

« Nous ne pouvons pas nous engager sur un nombre fixe de mises à jour chaque mois, car nous les publierons en fonction du contenu que nous créons et des problèmes que vous soulevez qui nécessitent notre attention. Cependant, au cours de ces derniers mois, nous avons publié une mise à jour du jeu toutes les deux semaines environ et, dans la mesure du possible, nous aimerions nous y tenir jusqu’en 2024. »

Un long mea culpa que l’on espère être le signe d’un meilleur avenir pour la série, qui compte malgré tout de nombreux fans.