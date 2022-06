Test Total War: Warhammer III – Creative Assembly ne cessera jamais de nous plaire

Par le passé, les licences Total War et Warhammer se sont déjà unies à deux reprises afin de nous proposer des titres de très grande qualité. Et, pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, Creative Assembly a jugé bon de nous offrir une troisième itération de ce mélange qui fonctionne si bien.

Entre les batailles stratégiques de grande envergures, l’univers incroyable de Warhammer, les mécaniques de jeu incroyables imaginées par les développeurs, ainsi que Total War: Warhammer et Total War: Warhammer II avant lui, ce troisième opus a tout pour être un monstre du genre. Mais la formule fonctionne-t-elle toujours aussi bien ? C’est ce que nous allons voir !

Conditions du test : Nous avons testé Total War: Warhammer III sur une machine ayant les configurations requises pour le faire tourner en bonne qualité. Nous avons passé beaucoup de temps à découvrir la campagne et à jouer les différentes factions proposées par le jeu.

Reposer sur de bonnes bases

Qu’on se le dise tout de suite, Total War: Warhammer III repose sur des bases très solides. Il emprunte de nombreuses choses proposées dans les deux précédents opus tout en proposant une expérience un peu différente. En effet, la campagne se veut un peu plus rapide, plus orientée sur l’histoire, le tout avec un ton narratif qui va très bien à l’univers.

Le cri d’un dieu ours a détruit la barrière qui séparait le monde des vivants et celui du chaos. Des fissures sont apparues, liant les réalités. Votre faction va alors devoir combattre, user de stratégie et de politique pour parvenir à s’extirper. Mais pour cela, vous devrez vaincre les quatre seigneurs des démons en lançant contre eux diverses excursions dans le monde du chaos.

Une fois ces derniers vaincus, vous aurez alors accès à la bataille finale. Mais, si cette mise-en-bouche ne vous suffit pas, sachez que l’objectif final, comme dans tout jeu Total War est de conquérir la carte entière et faire croître votre faction jusqu’à ce qu’elle devienne la numéro une, la plus puissante et la plus influente de la carte.

Outre cela, le jeu commence avec un prologue plutôt complet. Celles et ceux ayant déjà touché aux deux précédents titres souhaiteront sûrement le passer. Néanmoins, ce tutoriel reste l’un des plus complets et intéressants que l’on ait vu à ce jour pour un jeu Total War. Pour les néophytes de la franchise Warhammer, ce tutoriel est, d’ailleurs, du pain béni. Il permet d’en apprendre énormément sur la licence, tout en dévoilant la beauté de cette dernière, tant visuellement que dans le travail en profondeur qui y a été apporté.

Malgré tout, les joueurs ayant poncé Total War: Warhammer II pourraient être déçus au premier abord. Le nombre de factions disponibles est plutôt mince. Heureusement, le nombre de factions à affronter grandit à mesure que le monde du chaos s’ouvre. D’ailleurs, chaque faction est unique et intéressante à découvrir. De même pour chaque faction jouable, qui sont un régal de rejouabilité et de découvertes.

Bonne qualité et énorme quantité

Mais, puisque l’on parle d’un Total War, le but ultime reste le même : faire flotter la bannière de votre faction partout sur la carte. Pour cela, vous devrez composer avec de nombreuses possibilités en matière de stratégie, d’économie et de politique. Vous devrez construire des fortifications, créer des armées, leur donner un chef, former des alliances. Bref, Total War : Warhammer III reste un Total War avec toutes ses qualités côté gameplay et (re)jouabilité.

Cependant, le lien entre le monde du chaos et le monde des vivants aurait gagné en saveur si les combats avaient été de plus grande envergure. On parle d’équilibre des mondes et ne pouvoir gérer qu’une seule armée rend cette sensation moins forte. Sans parler du manque de connexion entre les deux mondes. Mais là, c’est plutôt du chipotage pour dire de souligner du négatif.

Grâce à la grande variété d’unités et le côté unique de chaque faction, Total War: Warhammer III nous offre des batailles épiques, où se mélangent monstres, chaos et magie. Avec ce nouvel opus, Creative Assembly montre à nouveau tout son savoir faire en la matière et sa capacité à nous amuser avec un contenu de grande qualité.

Parmi ces petites touches de fantaisie, on trouve de la magie de glace, des dragons, des monstres rampants, volants, des créatures amenant avec eux la corruption, et même des machines de guerre. Bref, il y a de quoi faire pour tous les goûts. Et bon sang, qu’est-ce que c’est jouissif !

D’ailleurs, les batailles, puisqu’elles sont de grande envergure, font que certains détails passent à la trappe. Ainsi, Total War: Warhammer III n’est pas aussi beau qu’il pourrait l’être. Visuellement, la qualité du titre souffre légèrement de la quantité proposée, mais ça n’enlève rien au charme du jeu. Surtout qu’à côté, chaque faction possède sa propre personnalité, ses propres personnages, et même ses unités. Et, malgré un léger nivellement par le bas des graphismes au profit d’une plus grande fluidité, le titre n’a pas à pâlir face à la concurrence, loin de là !

Enfin, mettons en avant le travail de qualité côté doublage et écriture, car les deux sont de très bonne facture. Sans parler des musiques qui sont très bonnes et vont de pair avec l’univers qui nous est ici soumis.