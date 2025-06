Les futurs jeux de la série Total War seront présentés lors d’un événement en décembre prochain

L’avenir de la saga sera au cœur d’un showcase anniversaire

La série Total War fête cette année un anniversaire très important, et Creative Assembly veut marquer le coup. C’est pourquoi des festivités auront lieu dès le mois d’août et jusqu’au mois de décembre, avec des soldes sur la saga, mais aussi des vidéos, des coulisses inédites, et plein d’autres événements communautaires.

Mais le point d’orgue de cet anniversaire sera le premier showcase organisé autour de la licence. Ce Total War: 25th Anniversary Showcase aura lieu au début du mois de décembre et devrait nous présenter les prochains jeux de la série, sans nous dire lesquels pour le moment, même si le studio précise que les fans de jeux historiques seront aussi comblés que ceux qui préfèrent la fantasy :

« Ce showcase, qui se tiendra début décembre, dévoilera les nouveaux jeux auxquels vous pourrez jouer prochainement, tout en présentant les équipes qui les développent. Nous vous en dirons plus d’ici la fin de l’année, mais que vous soyez fan de fantasy ou d’histoire, vous aurez de quoi vous amuser ! »

Et quid des amateurs de science-fiction ? Car d’après les dernières rumeurs, Creative Assembly préparerait trois jeux Total War bien différents, dont un dans l’univers de Star Wars. Une perspective alléchante qui n’est pas encore confirmée et qui devra attendre le mois de décembre pour être vérifiée ou non.