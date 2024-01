Thunderful Group (Planet of Lana, SteamWorld Build) va mettre à la porte 20% de ses employés

Toujours plus de rentabilité, sauf pour les employés

Cette restructuration a pour but d’afficher une rentabilité plus conséquente en effectuant des économies à hauteur de 7,9 à 9,65 millions d’euros sur l’année. Et pour réduire les coûts, des désinvestissements sont au programme, mais ce sont surtout les employés du groupe qui vont en pâtir puisque 20% des effectifs sont renvoyés. En 2022, Thunderful comptait environ 480 personnes à son bord, on vous laisse donc faire le calcul des personnes mises sur le carreau.

Est-ce parce que Thunderful a vécu une année difficile ? Oui et non (le capitalisme, vous connaissez), puisque le groupe a enregistré une augmentation de ses profits de plus de 15%, estimés à 106,3 millions de dollars pour la précédente année fiscale, comme le rapporte GamesIndustry.biz. Mais cette année, qui est actuellement en cours, est en revanche un peu plus morose puisque l’été dernier, le groupe a annoncé une perte de 2 millions de dollars, ce qui lui avait valu de changer de PDG. La nouvelle équipe de dirigeants pense ainsi que ces coupes sont nécessaires pour assurer la longévité et la viabilité du groupe. Un discours qui restera sans doute en travers de la gorge des personnes licenciées à qui l’on souhaite bon courage pour la suite.